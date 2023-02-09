Госучреждения и предприятия Эстонии подверглись массированным кибератакам

«Поддельные сайты и письма становятся все более качественными как в лингвистическом, так и в визуальном плане. Определить, является ли веб-сайт поддельным, становится все труднее по его внешнему виду. Советуем обращать внимание на адрес сайта. Если письмо отправлено с адреса @riiia.ee или @ria.com, оно должно насторожить. То же самое касается адресов веб-страниц. Если название страницы sebbank.com или omnivapost.net, то кто-то пытается вас обмануть», — сказал эксперт RIA.

Отдел борьбы с кибер-инцидентами RIA (CERT-EE) был уведомлен 176 раз о подделках, выдающих себя за полицию, и это только верхушка айсберга. «Многие получатели писем уже даже не удосуживаются сообщать о них, потому что они стали настолько обыденными. Однако просим вас извещать CERT-EE даже для сбора статистики, переслав полученное письмо в виде вложения (переслать как вложение) на адрес cert@cert.ee», – призвали в ведомстве. С помощью поддельных сайтов и писем у людей воруют информацию и деньги.

«Если у злоумышленника есть ваши данные, он попытается завладеть вашими деньгами. Вам нужно защитить свои данные, потому что с их помощью можно получить доступ к вашему кошельку. Чем больше информации, тем легче добраться до денег», – сказал эксперт CERT-EE Раазуке.

Европа оказалась в центре атак программ-вымогателей