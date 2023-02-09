В парламенте на рассмотрении находятся изменения к Закону об оружии, которые отменят право граждан третьих стран и обладателей «серых» паспортов на владение огнестрельным оружием с целью обеспечения безопасности Эстонии. Законопроект, вероятно, будет окончательно одобрен в конце февраля. Член Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) представила ряд поправок, которые отстаивают, среди прочих, право граждан страны-агрессора России и оказывающей ей поддержку Беларуси владеть огнестрельным оружием.
Центристка Коваленко-Кылварт хочет оставить огнестрельное оружие в руках граждан России
В середине января дополненный правовой комиссией Рийгикогу законопроект прошел первое чтение, а 7 февраля комиссия предложила рассмотреть документ во втором чтении 15 февраля, и если оно пройдет успешно, то законопроект планируется окончательно одобрить неделей позже.
В пояснительной записке сказано, что по состоянию на 14 апреля 2022 года в Эстонии было зарегистрировано 26 766 владельцев оружия, а в регистр было внесено более 57 000 единиц гражданского оружия. Помимо граждан Эстонии, разрешение на оружие было выдано примерно 1 800 иностранцам.
Разрешение на оружие должно быть отозвано у почти 1 300 физических лиц, большинство из которых являются россиянами и лицами с неопределенным гражданством. Изменения затронули примерно 5,1% нынешних владельцев оружия.
Основные пункты законопроекта:
- В Эстонии с момента вступления в силу поправок разрешение на ношение оружия может быть выдано лицу, являющемуся гражданином ЕС, государства-участника Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарии, или гражданином государства-члена НАТО, имеющему вид на жительство в Эстонии или проживающему в Эстонии на основании права проживания.
- В отношении лиц с неопределенным гражданством предусматривается, что выданные им разрешения действительны до окончания срока действия, указанного в разрешении (максимум пять лет). Разрешения, ставшие недействительными, не продлеваются и им не выдаются новые разрешения.
- Для других иностранцев предусмотрен период в один год, в течение которого выданные до сих пор разрешения остаются действительными, но разрешения с истекшим сроком действия не продлеваются. Это оставило бы возможность для отдельных лиц утилизировать свое оружие, привести некоторые из них в негодность или предпринять шаги по изменению своего гражданства, если они того пожелают.
- Претенденты на получение разрешения на огнестрельное оружие должны владеть эстонским языком на таком уровне, чтобы понимать письменные инструкции и устные объяснения на эстонском языке, касающиеся обращения с оружием или его использования. Для этого вполне разумно сделать полный объем экзамена по огнестрельному оружию, который необходимо сдать при подаче заявления на получение разрешения на огнестрельное оружие, исключительно на эстонском языке.
Член Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт раскритиковала законопроект, назвав его «дискриминирующим».
Предложенные Коваленко-Кылварт поправки коснулись семи пунктов законопроекта.
Например, Коваленко-Кылварт обращает внимание на то, что пункт 3 статьи 1 «аннулирует права, когда-то предоставленные не только гражданам России и Белоруссии, но и гражданам Украины, Молдовы, Армении, Китая, Перу, Казахстана и других стран». При этом, «целью людей может быть коллекционирование оружия с целью сохранения исторического, культурного, научного, технического, образовательного или культурного наследия», - пояснила она.
По мнению Коваленко-Кылварт, гражданам таких стран должна быть предоставлена возможность владеть оружием для занятий спортом, охоты или проведения культурных мероприятий. «Поскольку конституционное право на свободную самореализацию может распространяться на спорт и охоту, это право должно и впредь гарантироваться людям. И это не вопрос безопасности или угрозы обществу», - заявляет она.
Помимо этого, депутат подчеркнула, что люди, имеющие разрешение на огнестрельное оружие, и так находятся под повышенным вниманием государства: ведется проверка и сбор данных, включая мониторинг учетных записей людей в социальных сетях и других сферах их жизни.
По ее мнению, Закон об оружии, в свою очередь, «уже содержит достаточное количество обстоятельств, исключающих выдачу как разрешения на приобретение, так и разрешения на хранение оружия. Например, лица, которые были наказаны в Эстонии за преступление против государства или преступление против человечности или международной безопасности, не могут ходатайствовать о разрешении на ношение оружия», - заключает депутат.
Предложенные Коваленко-Кылварт поправки не нашли поддержки большинства членов правовой комисии Рийгикогу.
В пояснительной записке говорится, что риском поправок следует считать возможное снижение репутации Эстонского государства среди тех, кого затронет ограничение права на ношение оружия. «Такой запрет на владение оружием и обязанность передать его в Департамент полиции и погранохраны (PPA) может привести к экстремизму и повысить риск антигосударственных настроений, - пишут авторы пояснительной записки. - Отзыв разрешений на оружие у этой целевой группы может привести к недопониманию между владельцем разрешения и государством, а также к отказам в передаче оружия в PPA».
Однако правовая комиссия отмечает, что данная поправка необходима для обеспечения национальной безопасности и охраны, так как гражданство создает прямую правовую связь между государством и гражданином. «К лицам, которых затрагивают предлагаемые поправки, относятся граждане стран, в отношении которых не может быть уверенности в их намерениях и в том, что они не будут представлять угрозу безопасности Эстонской Республики».
В апреле 2022 года юрист и капитан запаса Кайдо Пихлакас («Отечество») выразил мнение, что Закон об оружии нужно ужесточить. Одной из причин этого Пихлакас назвал «невозможность определить благонадежность иностранца, ходатайствующего о разрешении на огнестрельное оружие, в рамках срока выдачи разрешения».
По его словам, «неграждане не должны иметь права владеть или управлять стрелковыми клубами в Эстонии», ведь такие заведения обеспечивают им доступ к оружию.
«Разве сложившаяся на сегодняшний день международная ситуация не является веской причиной и угрозой безопасности нашего государства, чтобы отозвать разрешения на огнестрельное оружие у неграждан Эстонии?» - задался вопросом Пихлак.
А в январе этого года однопартиец Пихлака Рийна Сольман отметила, что «право на оружие не входит в число прав человека».
«Это привилегия, которая в Эстонии должна быть дана только гражданам Эстонии, а также нашим официальным союзникам. К сожалению, почему-то не все это понимают, - прокомментировала Сольман. - Пребывающие в Эстонии вооруженные граждане государства-агрессора являются источником опасности».
Встепление закона в силу запланировано на 15 марта 2023 года.