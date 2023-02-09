Центристка Коваленко-Кылварт хочет оставить огнестрельное оружие в руках граждан России

В пояснительной записке говорится, что риском поправок следует считать возможное снижение репутации Эстонского государства среди тех, кого затронет ограничение права на ношение оружия. «Такой запрет на владение оружием и обязанность передать его в Департамент полиции и погранохраны (PPA) может привести к экстремизму и повысить риск антигосударственных настроений, - пишут авторы пояснительной записки. - Отзыв разрешений на оружие у этой целевой группы может привести к недопониманию между владельцем разрешения и государством, а также к отказам в передаче оружия в PPA».

Однако правовая комиссия отмечает, что данная поправка необходима для обеспечения национальной безопасности и охраны, так как гражданство создает прямую правовую связь между государством и гражданином. «К лицам, которых затрагивают предлагаемые поправки, относятся граждане стран, в отношении которых не может быть уверенности в их намерениях и в том, что они не будут представлять угрозу безопасности Эстонской Республики».

В апреле 2022 года юрист и капитан запаса Кайдо Пихлакас («Отечество») выразил мнение, что Закон об оружии нужно ужесточить. Одной из причин этого Пихлакас назвал «невозможность определить благонадежность иностранца, ходатайствующего о разрешении на огнестрельное оружие, в рамках срока выдачи разрешения».

По его словам, «неграждане не должны иметь права владеть или управлять стрелковыми клубами в Эстонии», ведь такие заведения обеспечивают им доступ к оружию.

«Разве сложившаяся на сегодняшний день международная ситуация не является веской причиной и угрозой безопасности нашего государства, чтобы отозвать разрешения на огнестрельное оружие у неграждан Эстонии?» - задался вопросом Пихлак.

А в январе этого года однопартиец Пихлака Рийна Сольман отметила, что «право на оружие не входит в число прав человека».

«Это привилегия, которая в Эстонии должна быть дана только гражданам Эстонии, а также нашим официальным союзникам. К сожалению, почему-то не все это понимают, - прокомментировала Сольман. - Пребывающие в Эстонии вооруженные граждане государства-агрессора являются источником опасности».