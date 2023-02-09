В волости Харку продается вилла, которую можно купить за криптовалюту

Площадь дома составляет 275 м2, имеются терраса площадью 100 м2 и большой навес для машины - целых 55 м2. Светлый и просторный дом удачно спланирован. Высота потолков - около трех метров. Благодаря большим окнам в доме много естественного света.

Гостиная. Фото: city24.ee

Предложение о продаже интересно тем, что за недвижимость можно заплатить и криптовалютой. Также дом может стать хорошей инвестицией, так как у недвижимости есть арендатор, который готов снимать дом в течение нескольких лет.

На первом этаже дома расположены холл, коридор, гостиная с открытой кухней, подсобное и техническое помещения, кабинет, баня с уютным предбанником, душевой и туалетом. На второй этаж ведет лестница со стеклянными перилами и светодиодным освещением. На втором этаже есть застекленный холл, главная спальня с окнами в пол с гардеробной и ванной комнатой, еще две спальни и ванная.

Кухня. Фото: city24.ee

В отделке использованы только самые высококачественные материалы. Полы комнат покрыты пропитанным маслом дубовым паркетом. Полы кухни, прихожей, хозяйственных и влажных помещений - качественной плиткой.

Баня. Фото: city24.ee

Во всем доме световые решения тщательно продуманы и предлагают варианты на любой вкус и настроение: светодиодные ленты, подвесные и встроенные светильники. В доме и на террасе установлена музыкальная система. Парк солнечных батарей на крыше помогает поддерживать техническую часть в рабочем состоянии.