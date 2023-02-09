Литовские молочные фермеры возмущены снижением цены на молоко на фоне того, что в магазинах цена на него все еще высока, передает RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Литовские фермеры в знак протеста выливают молоко прямо на землю
Литовские фермеры в знак протеста выливают молоко прямо на землю
В понедельник, 6 февраля, возмущенные резким падением закупочных цен на молоко (с 47 до 27 центов за литр при себестоимости в 35 центов) литовские фермеры устроили общенациональную акцию протеста. Они требовали переговоров, а молоко раздавали бесплатно или даже выливали на землю – ролики с этим процессом стали сенсацией в соцсетях.
«Молоко стоит 1,70 евро в магазине, а фермер получает 27 центов», – заявил один из протестующих.
Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас отметил, что ведомство согласно с некоторыми доводами фермеров и подготовило план помощи. «Мы предприняли ряд мер, но их оказалось недостаточно. Сейчас мы рассматриваем и оцениваем, какие нормативно-правовые акты нужно изменить», – сказал госслужащий.