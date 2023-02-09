ВИДЕО ⟩ Литовские фермеры в знак протеста выливают молоко прямо на землю

В понедельник, 6 февраля, возмущенные резким падением закупочных цен на молоко (с 47 до 27 центов за литр при себестоимости в 35 центов) литовские фермеры устроили общенациональную акцию протеста. Они требовали переговоров, а молоко раздавали бесплатно или даже выливали на землю – ролики с этим процессом стали сенсацией в соцсетях.