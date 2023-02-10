Представитель «ДТЭК Сети»: без света нет жизни, поэтому энергетики столь же важны сейчас для Украины, как и солдаты

Так что украинская энергетика готовилась к военной угрозе, но на сто процентов к ней подготовиться, конечно, было нельзя. Нельзя было подготовиться к такому количеству варварских атак на наши энергообъекты.
- После того, как Россия начала применять тактику массированных ударов по энергетическим объектам, представители властей многих западных стран стали говорить о том, что для помощи в восстановлении разрушенных энергосистем западному сообществу следовало бы создать что-то проде энергетического Рамштайна, по подобию международной группы по оказанию оружейной помощи Украине. Насколько масштабна сейчас та помощь, которую Запад оказывает Украине именно в энергетическом секторе? Сколько времени может занять послевоенное восстановление энергосистемы Украины?
- Объемы разрушений на энергообъектах Украины просто колоссальны. «ДТЭК Сети» работает только в пяти областях Украины, но только наши сети понесли ущерб в 625 млн евро. «НЭК Укрэнерго» понесла не меньший ущерб, а, возможно, и больший. Страдают не только сети, но и объекты, производящие электричество. В общем, ущерб гигантский.
Украина, разумеется, очень благодарна Европе за ту помощь, которую Европа оказывает Украине сегодня. Но это та помощь, которая позволяет пережить сегодняшний день, а не те объемы, которые понадобятся для послевоенного восстановления энергосистемы Украины.
Вы очень правильно привели пример Рамштайна. Безусловно, нужен такой же фонд для энергетических нужд, средства из которого позволят нам качественнее отстраивать нашу энергетику.
Нужно понимать, что ее нужно будет не ремонтировать, а именно строить заново. С другой стороны, у Украины появляется большой шанс создать на месте старой энергосистемы, оставшейся от СССР, то, что во всем мире называется Smart grid, «умную сеть», современную сеть электроснабжения, использующую коммуникационные сети и инфотехнологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас после войны была бы Smart grid, чтобы у нас была бы совсем другая страна.
Для этого Украине потребуются деньги, мозги и рабочие руки. Война забирает лучших, так что Украине понадобится и техническая, и человеческая помощь. У нас будет запущено очень много инфраструктурных проектов, и мы будем очень ценить ту помощь, которую мы будем получать.
Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем странам Балтии. Огромное спасибо Эстонии, за то, как она поддерживает Украину. Поверьте, украинцы видят эту поддержку. Мы часто между собой говорим, что если бы все страны в поддержке Украины брали пример с Эстонии, Латвии и Литвы, Украина в этой войне еще быстрее достигла бы нужного нам прогресса.
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