Представитель «ДТЭК Сети»: без света нет жизни, поэтому энергетики столь же важны сейчас для Украины, как и солдаты

Но правда и то, что на первых порах при этих отключениях люди впрямь торопились включить сразу после появления света буквально все. Это всегда плохо заканчивалось, потому что приводило к перегрузке сети и уже к аварийному отключению. В Киеве такие аварии составляли до десяти процентов от общего количества, а вот в Киевской области - порядка тридцати процентов.

Это выглядит так, что свет после возобновления подачи был у людей всего десять минут. Потом происходила авария и люди сидели без света еще четыре часа, которые мы тратили на ремонтные работы.

Многие люди начинали думать, что это мы сознательно отключаем свет на десять часов. Но в действительности это была аварийность. Поэтому сейчас мы просим людей после отключения электричества вынимать все штепсели из розетки. А потом включать эти приборы не все сразу, а постепенно.

- Полномасштабная агрессия России против Украины началась в 2022 году, но ясно, что уже с 2014 года, после аннексии Крыма и гибридной агрессии на востоке Украины, Украина вынуждена была очень серьезно рассматривать военную угрозу. Можно ли сказать, что энергетическое хозяйство Украины хотя бы отчасти начало адаптироваться к этой угрозе задолго до 24 февраля 2022 года?