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Представитель «ДТЭК Сети»: без света нет жизни, поэтому энергетики столь же важны сейчас для Украины, как и солдаты

Павел Соболев
, журналист
Представитель «ДТЭК Сети»: без света нет жизни, поэтому энергетики столь же важны сейчас для Украины, как и солдаты
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  • Россия постоянно уничтожает восстановленные Украиной объекты, но Украина снова их восстанавливает
  • Из-за холодильников и бойлеров за плановыми отключениями следуют аварийные
  • После войны Украине понадобятся для восстановления энергосистемы деньги, мозги и рабочие руки

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной ситуации в охваченной войной Украине, руководитель департамента коммуникаций украинской компании «ДТЭК Сети» Диана Кладова среди прочего ответила на вопросы, касающиеся восстановления ущерба, наносимого российскими ударами украинской энергосистеме, а также привыкания людей к жизни в крайне суровых условиях.

- На официальном сайте «ДТЭК Сети» в рубрике новостей практически ежедневно появляются сообщения, что предприятие вернуло энергоснабжение в определенное количество домов. В Эстонии мы привыкли к тому, что наши энергораспределительные компании делают такие сообщения после сильных снегопадов или ураганов, Украина же уже многие недели и месяцы сталкивается с массированными ударами по энергообъектам. Сегодня снова были нанесены такие удары. Как выглядит сегодняшний день для вашей компании, как выглядит кризисное реагирование…

- Таково правило этого мира, что работа энергетика не видна тогда, когда все хорошо, и она очень заметна, когда возникают проблемы. До 24 февраля 2022 года мы тоже очень часто рассказывали клиентам о том, как восстанавливаем энергосети после снегопадов, после бурь. Конечно, мы иногда об этом рассказываем им и сейчас, но при этом у нас добавились совсем другие проблемы.

«ДТЭК» - это самая большая частная энергетическая компания в Украине. «ДТЭК» занимается тем, что производит электроэнергию, добывает уголь, у нас есть тепловые электростанции, станции зеленой возобновляемой энергитики. И также у нас есть свои энергосети. Я как раз работаю в структуре «ДТЭК сети», мы занимается распределением энергии по сетям в различных областях Украины.

Мы работаем в нескольких украинских областях, и так получилось, что каждый третий украинец является клиентом нашей компании. Ответственность у нас достаточно большая. В мирное время она распространялась на 13 млн человек, которые от нас зависели. Но и сейчас этот показатель примерно такой же, потому что ведь происходит внутренняя миграция.

Мы работаем в Киеве, в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Поэтому мы не понаслышке знаем, что такое обстрелы, как они влияют на работу сетей и на жизнь людей. Сегодняшний день снова оказался трагичным для Украины. Снова была предпринята массированная атака на украинские объекты.

Россия атаковала эти объекты с самого начала войны, но делать это систематически и целенаправленно начала с октября. При этом захват Запорожской АЭС состоялся уже в начале войны, в результате чего Украина потеряла до половины своей атомной генерации. А это почти треть всей электроэнергии, что потреблялась страной.

Потом Россия начала усердно бить по инфраструктуре сетей. Россия старалась полностью уничтожить распределительные сети в тех регионах, где побывали ее войска. Мы заново отстраивали в мае 10 000 км электросетей в Киевской области. С нуля. Люди сидели там без воды, без света, без тепла.

В октябре Россия дополнила новыми приемами свою деятельность по уничтожению артиллерийскими ударами распределительных сетей. Российские силы стали уничтожать объекты тепловой генерации и магистральные подстанции национальной компании «НЭК Укрэнерго». Это государственная компания, которая работает по всей стране, и ее подстанции необычайно важны. Если уничтожить оборудование, которое находится на этих подстанциях, вся энергосистема Украины перестает работать.

А ведь энергетическая система очень похожа на паутину. Нас часто спрашивают о том, почему после того, как снаряды попали куда-то в Киеве, свет пропадает где-нибудь в Одессе. Но это совершенно естественно, потому что энергосети выглядят как единая кровеносная система. Электричество двигается молниеносно, киловатт, произведенный во Львове, попадает в Киев очень быстро. Поэтому уничтожение какого-то важного объекта в любой части Украины сильно влияет на всю систему.

Россия занимается тем, что уничтожает нашу тепловую генерацию. Она уничтожает наши гидроэлектростанции, она все уничтожает. Она очень сильно вредит подстанциям, трансформаторам, которые стоят на этих подстанциях. Этих трансформаторов нету в мире в свободной продаже. Можно сказать, что их делают на заказ. Из производство занимает 6-8 месяцев. И их не так просто заменить.

Европейская же система устроена чуть-чуть иначе. В Западной Европе нет таких трансформаторов, которые нужны Украине. Но они есть в постсоветских странах. Хочу сказать огромное спасибо Литве, которая сейчас очень сильно помогает нам оборудованием. Однако в нужных объемах этого оборудования Украина не получает, поэтому страна находится в постоянном балансировании, в постоянном режиме веерных отключений электричества.

Сегодня был очередной обстрел, сегодня снова повредили наши объекты. Только-только мы что-то восстанавливаем, и это восстановленное Россия тут же снова уничтожает. Сегодня была уже 27-я атака на объекты «ДТЭК Сети». И на Кураховской подстанции в Донецкой области было ранено два человека. Это люди, которые делают сейчас не менее героическую работу, чем та, что делается военными. Потому что без их работы нет света, а, значит, и нету жизни.

Мы храним память и об одном погибшем сотруднике «ДТЭК Сети», который подорвался на мине в Киевской области. Хотя эта территория считалась уже очищенной от мин.

- Ваша компания регулярно обращается к потребителям с призывом сообщать об отключениях электричества, которые часто бывают последствиями вражеского обстрела, через удобные дистанционные сервисы, в частные сообщения на странице в Facebook «ДТЭК сети», на сайте компании в специальном разделе, или через колл-центр. Привыкло ли уже украинское население пользоваться этими каналами, можно ли сказать, что чаще всего растерянности у людей уже не возникает, люди знают, как действовать?

- Мы предлагам разные каналы связи с компанией. Нам можно позвонить и по настольному телефону, и по мобильному, но мы рекомендуем писать нам именно в соцсети, потому что так передача информации происходит быстрее. В благополучное мирное время нам звонили от 3000 до 5000 человек в день. Сейчас же в дни российских атак, сопровождающихся отключениями, нам звонит от 35 000 до 50 000 человек в день.

Наша компания является регулируемым государством бизнесом, поэтому все затраты, которые мы можем себе позволить, берутся из средств, которые платятся клиентами за электроэнергию по определенным тарифам. В десятки раз мы не можем увеличить штат телефонных операторов. Мы уже его увеличили в 2-3 раза, но большего ресурса у нас нет. Мы не можем посадить целые тысячи человек отвечать на эти звонки.

Именно по этой причине мы рекомендуем писать в соцсети, так мы просто можем гораздо быстрее реагировать. Конечно, у наших страниц в соцсетях аудитория в последнее время существенно увеличилась. У моих знакомых, у меня самой, у огромного количества украинцев день начинается и заканчивается тем, чтобы посмотреть графики предполагаемых отключений. Эту информацию можно получать и по телефону, в таком случае ее надиктовывает автоматизированная система. Мы пытаемся делать все это для того, чтобы люди хоть как-то могли спланировать свою жизнь.

При этом «ДТЭК сети» стала первой компанией, кто начал прилагать усилия в этом направлении. Систематические удары по энергоообъектам, которые вызвали необходимость экономить электричество и вводить эти веерные отключения, начались в октябре, а первая государственная инструкция по таким отключениям появилась только в начале 2023 года. И даже эта инструкция еще дорабатывается.

Я бы сказала, что мы сделали ноу-хау. Потому что государством говорилось примерно следующее: есть вот такая вот мощность, которую нужно сэкономить, и для этого нужно отключить какое-то количество клиентов. Никто нам не советовал и никто нас не заставлял делать это на основании каких-то графиков. Мы сами выступили с такой мерой, которую потом переняли у нас и другие компании.

Мы стараемся делать социально справедливые графики отключений. Да, порой слышны утверждения, что некоторые дома вообще не отключают. Это правда, но эти исключения делаются по очень веским причинам. Например, эти дома находятся на одной линии с больницей, поэтому их технически невозможно отключить.

- Во второй половине января Министерство энергетики Украины распорядилось выделить для каждого региона страны день, в ходе которого операторы будут замерять нагрузку на сети. На основании этих данных, как сообщалось, будут пересматриваться лимиты для регионов и вноситься коррективы в стабилизационные графики отключений. Насколько полезна информация, собираемая в результате таких замеров, позволяют ли такие меры действительно сделать отключения более эффективными для энергохозяйства и менее болезненными для потребителей?

- Эти меры остро необходимы. Сейчас система работает так, что все энергетические компании на основании прогнозов и своего исторического опыта подают данные национальной компании «НЭК Укрэнерго». Она формирует графики, касающиеся того, какому региону сколько достанется. Эти графики идут в Министерство энергетики на так называемое согласование.

Но формула, по которой все это сейчас рассчитывается, не учитывает погодные условия и не учитывает миграцию населения. А ведь, например, в Киевскую область сейчас приехало очень много людей из других регионов Украины. Скажем, из разрушенного Харькова. Или из Херсона. Эти данные о переселившихся лицах не учитываются. И энергопотребление в Киевской области в 2022 году было совсем не таким, каким оно было годом ранее.

Поэтому складывалась такая ситуация, когда некоторые наши области могли позволить себе отключения света всего на 7-8 часов в день, а в других регионах люди оставались без света на 18 часов в сутки. Очевидно, что это было несправедливо с социальной точки зрения. Именно поэтому энергокомпании обратились к государству с инициативой провести такие контрольные замеры. И государство поддержало эту инициативу.

Если не отключать электричество в день такого замера, можно понять подлинную потребность того или иного региона в объемах энергии. Но пару недель назад, когда была сделана первая попытка такого замера, стало ясно, что у компаний просто не хватает генерации. Потому что для того, чтобы в какой-то области вообще не отключать свет, пришлось в другой области подавать электричество даже не шесть часов в сутки, а всего два часа, что породило еще большее социальное недовольство. К счастью, в начале этой недели уже удалось все-таки стабилизировать данную ситуацию.

Это произошло, например, потому, что было много солнечных дней и та же зеленая энергия давала много генерации. Поэтому удалось провести кое-какие замеры, хотя и в этот раз мы с ними пока не слишком преуспели. Но, например, удалось провести их в Донецкой области. А вот замеры в Киевской области, запланированные на сегодня, пришлось отменить, уже по причине новых ракетных атак Российской Федерации.

Это тот порочный круг, в котором нам приходится жить. Как только украинские энергетики сделают что-то значительное, Россия снова наносит удары, и мы должны заново делать то же самое.

- Украинская пресса пишет, что несмотря на частые отключения света, у многих клиентов растет сумма в квитанции за электроэнергию. Главная причина увеличения сумм в счетах - чрезмерное использование электроэнергии сразу после возобновления ее подачи. Действительно ли на широкой основе наблюдается такая тенденция, что люди сразу после возобновления подачи стараются сделать сразу много домашних дел, для которых необходимо электричество?

- Тут ведь очень важно, о каких электроприборах идет речь. Если речь о телевизоре, то его включение после паузы никак особенно на рост потребления не влияет, а вот если мы говорим о холодильнике, то понятно, что ему нужно после подключения электричества, что называется, «наморозить». Поэтому холодильники, бойлеры действительно оказывают такое влияние. Поэтому в первые часы после восстановления подачи электричества потребление действительно ощутимо растет.

Но правда и то, что на первых порах при этих отключениях люди впрямь торопились включить сразу после появления света буквально все. Это всегда плохо заканчивалось, потому что приводило к перегрузке сети и уже к аварийному отключению. В Киеве такие аварии составляли до десяти процентов от общего количества, а вот в Киевской области - порядка тридцати процентов.

Это выглядит так, что свет после возобновления подачи был у людей всего десять минут. Потом происходила авария и люди сидели без света еще четыре часа, которые мы тратили на ремонтные работы.

Многие люди начинали думать, что это мы сознательно отключаем свет на десять часов. Но в действительности это была аварийность. Поэтому сейчас мы просим людей после отключения электричества вынимать все штепсели из розетки. А потом включать эти приборы не все сразу, а постепенно.

- Полномасштабная агрессия России против Украины началась в 2022 году, но ясно, что уже с 2014 года, после аннексии Крыма и гибридной агрессии на востоке Украины, Украина вынуждена была очень серьезно рассматривать военную угрозу. Можно ли сказать, что энергетическое хозяйство Украины хотя бы отчасти начало адаптироваться к этой угрозе задолго до 24 февраля 2022 года?

- Да, это хозяйство начало адаптироваться к этой угрозе заранее, и это очень здорово. Нужно понимать, что в 2014 году сильнее всего пострадали Донецкая и Луганская область. Очень многие важные для энергетики объекты, например, по добыче угля, остались на территории, которая не контролировалась Украиной. Поэтому в любом случае украинская энергетика была вынуждена перестраиваться. Уже хотя бы по той причине, что у Украины не стало необходимого количества угля определенной марки.

Мы стали закупать такой уголь в других странах, мы стали развивать зеленую энергетику. Я и сейчас верю, что Украина реализует свои стратегические планы довести к 2035 году долю возобновляемой энергии в своем энергобалансе до четверти.

Украина - солнечная страна, с морским побережьем большой протяженности, так что у нас есть потенциал стать центром возобновляемой энергетики в Восточной Европе.

На той конференции по восстановлению Украины, которая проходила в прошлом году в Лугано и в которой приняли участие влиятельные западные политики и финансисты, говорилось, что проблемы энергетики Европы и Украины можно будет решать и за счет финансирования зеленой энергетики в Украине. Говорилось о том, что вкладываясь в эти проекты, можно сделать Украину энергетическим донором и даже найти в ее таких ресурсах замену российским энергоносителям.

И еще я хочу сказать, что считаю огромной общей победой Украины и ЕС тот факт, что Украина стала частью Европейского энергетического сообщества. Это означает синхронизацию украинской сети со стандартами европейских сетей. Это позволит Украине и ЕС обмениваться электроэнергией.

Часто предрекалось, что этот проект займет года полтора. Мы же смогли ускорить этот процесс. В феврале 2022 года мы осуществили пробное отсоединение Украины и Молдовы от энергосистем России и Беларуси. Мы отсоединились 19 февраля, и больше не присоединились. Нам рукоплескало все мировое профессиональное сообщество, потому что это был очень сложный процесс, и никто не верил, что это можно провернуть за три дня.

Так что украинская энергетика готовилась к военной угрозе, но на сто процентов к ней подготовиться, конечно, было нельзя. Нельзя было подготовиться к такому количеству варварских атак на наши энергообъекты.

- После того, как Россия начала применять тактику массированных ударов по энергетическим объектам, представители властей многих западных стран стали говорить о том, что для помощи в восстановлении разрушенных энергосистем западному сообществу следовало бы создать что-то проде энергетического Рамштайна, по подобию международной группы по оказанию оружейной помощи Украине. Насколько масштабна сейчас та помощь, которую Запад оказывает Украине именно в энергетическом секторе? Сколько времени может занять послевоенное восстановление энергосистемы Украины?

- Объемы разрушений на энергообъектах Украины просто колоссальны. «ДТЭК Сети» работает только в пяти областях Украины, но только наши сети понесли ущерб в 625 млн евро. «НЭК Укрэнерго» понесла не меньший ущерб, а, возможно, и больший. Страдают не только сети, но и объекты, производящие электричество. В общем, ущерб гигантский.

Украина, разумеется, очень благодарна Европе за ту помощь, которую Европа оказывает Украине сегодня. Но это та помощь, которая позволяет пережить сегодняшний день, а не те объемы, которые понадобятся для послевоенного восстановления энергосистемы Украины.

Вы очень правильно привели пример Рамштайна. Безусловно, нужен такой же фонд для энергетических нужд, средства из которого позволят нам качественнее отстраивать нашу энергетику.

Нужно понимать, что ее нужно будет не ремонтировать, а именно строить заново. С другой стороны, у Украины появляется большой шанс создать на месте старой энергосистемы, оставшейся от СССР, то, что во всем мире называется Smart grid, «умную сеть», современную сеть электроснабжения, использующую коммуникационные сети и инфотехнологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас после войны была бы Smart grid, чтобы у нас была бы совсем другая страна.

Для этого Украине потребуются деньги, мозги и рабочие руки. Война забирает лучших, так что Украине понадобится и техническая, и человеческая помощь. У нас будет запущено очень много инфраструктурных проектов, и мы будем очень ценить ту помощь, которую мы будем получать.

Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем странам Балтии. Огромное спасибо Эстонии, за то, как она поддерживает Украину. Поверьте, украинцы видят эту поддержку. Мы часто между собой говорим, что если бы все страны в поддержке Украины брали пример с Эстонии, Латвии и Литвы, Украина в этой войне еще быстрее достигла бы нужного нам прогресса.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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