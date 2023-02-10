В студии Postimees представитель украинской компании «ДТЭК Сети»: как энергосистема Украины выживает под ударами агрессора?

- На сайте «ДТЭК Сети» в рубрике новостей практически ежедневно появляются сообщения, что предприятие вернуло энергоснабжение в определенное количество домов. В Эстонии люди привыкли к тому, что энергораспределительные компании делают такие сообщения после сильных снегопадов или ураганов, Украина же уже многие недели и месяцы сталкивается с массированными ударами по энергообъектам со стороны агрессора. Какова роль «ДТЭК Сети» в обеспечении энергоснабжения мирного населения в военное время, как в военных условиях выглядят трудовые будни ремонтников и инженеров предприятия?

- В Эстонии тему возможности веерных, временных отключений электричества обсуждали в прошлом году как сценарий самого черного дня, на случай самого тяжелого энергокризиса, надеясь на то, что этот момент никогда не наступит. Для Украины же такие отключения стали привычной приметой жизни, наряду с прочими тяготами военного времени. Как происходят эти веерные отключения, насколько люди приспособились к таким условиям жизни, насколько сложны те технологические процессы, с помощью которых принимаются решения, когда и на сколько нужно где-то отключать свет?

- Во второй половине января Министерство энергетики Украины распорядилось выделить для каждого региона страны день, в ходе которого операторы будут замерять нагрузку на сети. На основании этих данных, как сообщалось, будут пересматриваться лимиты для регионов и вноситься коррективы в стабилизационные графики отключений. Насколько полезна информация, собираемая в результате таких замеров, позволяют ли такие меры действительно сделать отключения более эффективными для энергохозяйства и менее болезненными для потребителей?