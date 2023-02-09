Показавшая лучший результат сезона Бруус стала во Франции второй

Среди них была и Кармен Бруус - прошлогодняя чемпионка мира среди юниоров по прыжкам в высоту. В этот раз она ограничилась отметкой 1,86, которую преодолела во второй попытке. Это принесло ей второе место – первое заняла украинка Юлия Левченко (1,89).

Личный рекорд Бруус на десять сантиметров выше вчерашнего результата (1,96), а лучший результат 18-летней эстонки в помещении – 1,91. Однако 1,86 — это лучший результат Кармен в этом сезоне, ведь полторы недели назад в стартовой гонке сезона в Испании она преодолела отметку 1,83.

Помимо Бруус, в Мондевиле выступал и барьерист Кейсо Педрикс, который со временем 7,81 не прошел в финал. Личный рекорд Педрикса – 7,66, лучший показатель этого года – 7,74.