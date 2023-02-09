Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Показавшая лучший результат сезона Бруус стала во Франции второй

rus.postimees.ee
Показавшая лучший результат сезона Бруус стала во Франции второй
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Кармен Бруус.
Кармен Бруус. Фото: Mihkel Maripuu

Несколько эстонских легкоатлетов участвовали в среду вечером во французском Мондевиле на Всемирном легкоатлетическом туре.

Среди них была и Кармен Бруус - прошлогодняя чемпионка мира среди юниоров по прыжкам в высоту. В этот раз она ограничилась отметкой 1,86, которую преодолела во второй попытке. Это принесло ей второе место – первое заняла украинка Юлия Левченко (1,89).

Личный рекорд Бруус на десять сантиметров выше вчерашнего результата (1,96), а лучший результат 18-летней эстонки в помещении – 1,91. Однако 1,86 — это лучший результат Кармен в этом сезоне, ведь полторы недели назад в стартовой гонке сезона в Испании она преодолела отметку 1,83.

Помимо Бруус, в Мондевиле выступал и барьерист Кейсо Педрикс, который со временем 7,81 не прошел в финал. Личный рекорд Педрикса – 7,66, лучший показатель этого года – 7,74.

Также в соревнованиях приняла участие Мариэль Клеэмейер, бегунья на 400 м. С результатом 55,75 она заняла четвертое место. Это был ее первый старт на этой дистанции в этом году. Личный рекорд Клеэмейер составляет 54,26, а в помещении она показала результат 53,33.

Ключевые слова
Наверх