В Финляндии бастуют работники торговли: полки магазинов опустели

Ритейлеры предупредили, что из-за забастовки в магазинах могут возникнуть перебои с отдельными товарами. В ожидании этого в части магазинов жители Финляндии скупили весь хлеб. Забастовка продлится до 5 утра субботы, 11 февраля. Работники сферы торговли требуют улучшения условий труда и повышения зарплат, однако пока к соглашению с работодателями прийти не удалось.