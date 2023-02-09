В Финляндии 9 февраля проходит крупная забастовка работников торговли. В ней участвуют 16 000 сотрудников, а также логистические центры и 160 супермаркетов Kesko и S-group, пишет Yle.
В Финляндии бастуют работники торговли: полки магазинов опустели
В Финляндии бастуют работники торговли: полки магазинов опустели
Ритейлеры предупредили, что из-за забастовки в магазинах могут возникнуть перебои с отдельными товарами. В ожидании этого в части магазинов жители Финляндии скупили весь хлеб. Забастовка продлится до 5 утра субботы, 11 февраля. Работники сферы торговли требуют улучшения условий труда и повышения зарплат, однако пока к соглашению с работодателями прийти не удалось.
В Хельсинки бастовать будут лишь сотрудники шести супермаркетов Prisma, также в столичном регионе в забастовке участвуют работники торговли муниципалитетов Керава, Эспоо, Ярвенпяя. Полный список участников забастовки можно найти на сайте профсоюза работников торговли PAM.