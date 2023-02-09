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Шокирующее видео ⟩ Мотоциклист переехал упавшего конкурента

rus.postimees.ee
Мотоциклист переехал упавшего конкурента
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Момент, когда Том Маурици переезжает соперника.
Момент, когда Том Маурици переезжает соперника. Фото: Kuvatõmmis videost

Появилось шокирующее видео с мотогонок, прошедших накануне во Франции. На кадрах видно, как один из спортсменов с невозмутимым видом просто переехал упавшего на асфальт конкурента.

Инцидент произошел во время разогревочного круга гонки Enduropale du Touquet, когда один из участников упал на прямом отрезке. Водитель, ехавший позади, поначалу притормозил и почти остановился, но потом решил безжалостно обогнать конкурента.

Понятно, что такое поведение шокировало как болельщиков, так и организаторов соревнований, которые грозятся отобрать у виновника лицензию на соревнования.

Том Маурици, виновник шумихи, написал в соцсетях после гонки, что понимает реакцию людей, но все произошло так быстро, что он просто запаниковал в этой ситуации.

Якобы Маурици позже извинился перед упавшим гонщиком, а тот не получил серьезных травм в инциденте и также смог выйти на старт гонки.

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