Шокирующее видео ⟩ Мотоциклист переехал упавшего конкурента

Инцидент произошел во время разогревочного круга гонки Enduropale du Touquet, когда один из участников упал на прямом отрезке. Водитель, ехавший позади, поначалу притормозил и почти остановился, но потом решил безжалостно обогнать конкурента.

Понятно, что такое поведение шокировало как болельщиков, так и организаторов соревнований, которые грозятся отобрать у виновника лицензию на соревнования.

Том Маурици, виновник шумихи, написал в соцсетях после гонки, что понимает реакцию людей, но все произошло так быстро, что он просто запаниковал в этой ситуации.

Якобы Маурици позже извинился перед упавшим гонщиком, а тот не получил серьезных травм в инциденте и также смог выйти на старт гонки.