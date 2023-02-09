Появилось шокирующее видео с мотогонок, прошедших накануне во Франции. На кадрах видно, как один из спортсменов с невозмутимым видом просто переехал упавшего на асфальт конкурента.
Шокирующее видео ⟩ Мотоциклист переехал упавшего конкурента
Инцидент произошел во время разогревочного круга гонки Enduropale du Touquet, когда один из участников упал на прямом отрезке. Водитель, ехавший позади, поначалу притормозил и почти остановился, но потом решил безжалостно обогнать конкурента.
Понятно, что такое поведение шокировало как болельщиков, так и организаторов соревнований, которые грозятся отобрать у виновника лицензию на соревнования.
Том Маурици, виновник шумихи, написал в соцсетях после гонки, что понимает реакцию людей, но все произошло так быстро, что он просто запаниковал в этой ситуации.
Якобы Маурици позже извинился перед упавшим гонщиком, а тот не получил серьезных травм в инциденте и также смог выйти на старт гонки.
Je demande à la FFM de moto d’exclure de toute compétition de moto le 322. Ce comportement est purement et simplement inadmissible. Il appelle une sanction exemplaire. pic.twitter.com/bu1HzCwIRO— Daniel Fasquelle (@DFasquelle) February 5, 2023