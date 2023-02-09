Эксплуатация труда: иностранные работники все чаще жалуются, что не видят заработанных денег

Людмила из Донецка работала в японском ресторане Kanuti Ramen в старом городе Таллинна, которым управляла фирма Rannakohvikud OÜ. В конце прошлого года компания объявила о банкротстве, и Людмила лишилась половины месячной зарплаты, то есть 316 евро. В январе в Кассе по безработице ей выплатили компенсацию за банкротство фирмы в размере 250 евро.