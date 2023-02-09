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Эксплуатация труда: иностранные работники все чаще жалуются, что не видят заработанных денег

Мерике Леэс
, журналист
Эксплуатация труда: иностранные работники все чаще жалуются, что не видят заработанных денег
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Строители. Иллюстративное фото.
Строители. Иллюстративное фото. Фото: Ain Liiva

В комиссии по трудовым спорам участились жалобы: мигрантам, работающим в Эстонии, не выплачивают зарплату. Если же деньги и платят, то зачастую эти суммы подозрительно малы.

Людмила из Донецка работала в японском ресторане Kanuti Ramen в старом городе Таллинна, которым управляла фирма Rannakohvikud OÜ. В конце прошлого года компания объявила о банкротстве, и Людмила лишилась половины месячной зарплаты, то есть 316 евро. В январе в Кассе по безработице ей выплатили компенсацию за банкротство фирмы в размере 250 евро.

Захир Яхьяев, который являлся членом правления Rannakohvikud, сразу же основал новую компанию Rokoköök и продолжил управлять рестораном с таким же названием в том же районе. Он высоко оценил работу Людмилы и готов был вновь взять ее на работу.

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