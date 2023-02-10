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Бывшая жена Алвеса: Дани не способен обесчестить женщину

rus.postimees.ee
Бывшая жена Алвеса: Дани не способен обесчестить женщину
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Дани Алвес.
Дани Алвес. Фото: IMAGO/Moritz Mueller

Бывшая жена Дани Алвеса считает, что он не способен на изнасилование, пишет sports.ru

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

«Дани не способен на что-то подобное. Он никогда бы не обесчестил женщину. Я знаю его 22 года, и 10 лет была за ним замужем. Все окружение Дани знает, кто он такой и что он не способен на подобные вещи. Эта ситуация больно ранит», – сказала Динора Сантана.

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