Бывшая жена Алвеса: Дани не способен обесчестить женщину

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

«Дани не способен на что-то подобное. Он никогда бы не обесчестил женщину. Я знаю его 22 года, и 10 лет была за ним замужем. Все окружение Дани знает, кто он такой и что он не способен на подобные вещи. Эта ситуация больно ранит», – сказала Динора Сантана.