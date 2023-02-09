ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ ⟩ Церковь Англии будет благословлять гражданские ЛГБТ-браки

Ассамблея епископов Церкви Англии (Church of England) проголосовала 250 голосами за и 181 против, положив конец многолетним болезненным разногласиям по поводу гомосексуализма, пишет The Guardian.

Однако консервативная англиканская православная группа заявила, что епископы отвергли авторитет Библии и остальной англиканский образ мышления.

Синод не отменил запрет священнослужителям самим заключать однополые гражданские браки.

Архиепископ Церкви Англии Джастин Уэлби заявил, что поддерживает церковное благословение однополых пар, состоящих в гражданском браке: не из-за влияния общества в целом, а потому, что это правильное решение, основанное на священных писаниях, здравом смысле и традициях.

При этом была утверждена доктрина о церковных браках, которые допускаются только между мужчиной и женщиной, и добавлено, что благословение не свидетельствует об отступлении от учения.

Признавая обеспокоенность консервативных христиан тем, что это первый шаг к равенству в браке для однополых пар, Уэлби сказал: «Давайте не поддадимся страху перед будущим, которое мы не можем предвидеть или контролировать».

Архиепископ Уэлби подтвердил, что в его жизни, сердце и молитвах нет ничего важнее безопасности и процветания англиканцев.