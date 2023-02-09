Церковь Англии сегодня проголосовала за разрешение гражданским однополым парам получать церковное благословение.
ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ ⟩ Церковь Англии будет благословлять гражданские ЛГБТ-браки
Ассамблея епископов Церкви Англии (Church of England) проголосовала 250 голосами за и 181 против, положив конец многолетним болезненным разногласиям по поводу гомосексуализма, пишет The Guardian.
Однако консервативная англиканская православная группа заявила, что епископы отвергли авторитет Библии и остальной англиканский образ мышления.
Синод не отменил запрет священнослужителям самим заключать однополые гражданские браки.
Архиепископ Церкви Англии Джастин Уэлби заявил, что поддерживает церковное благословение однополых пар, состоящих в гражданском браке: не из-за влияния общества в целом, а потому, что это правильное решение, основанное на священных писаниях, здравом смысле и традициях.
При этом была утверждена доктрина о церковных браках, которые допускаются только между мужчиной и женщиной, и добавлено, что благословение не свидетельствует об отступлении от учения.
Признавая обеспокоенность консервативных христиан тем, что это первый шаг к равенству в браке для однополых пар, Уэлби сказал: «Давайте не поддадимся страху перед будущим, которое мы не можем предвидеть или контролировать».
Архиепископ Уэлби подтвердил, что в его жизни, сердце и молитвах нет ничего важнее безопасности и процветания англиканцев.
Юридический совет епископов заключается в том, что священники могут предлагать благословения, если они не рассматривают гражданский брак двух лиц одного пола соответствующим святыми узами.