Аптекари: решение Кассы здоровья о бесплатной вакцинации от гриппа было поспешным

Только что одобренный министром социальных дел стратегический документ «Лекарственная политика 2030» предусматривает предложение более широкого выбора медицинских услуг в аптеках, но, по мнению EPAL, неясно, в какие сроки предполагается вносить изменения.

«В Эстонии вакцину могут вводить только медсестры, врачи и акушерки. Аптеки помогают организовать прививки в своих помещениях, в том числе предлагают свои ИТ-системы для записи на прививки и помещения для проведения процедуры, но сами продолжать вакцинацию не могут», - заявили в EPAL.

«Фармацевты имеют 3-5-летнее высшее медицинское образование, но не имеют права делать инъекции. Такое ограничение является необоснованным и сегодня оно снято во многих странах Европы, например, вакцинировать могут и фармацевты у наших ближайших соседей, в Латвии и Литве», - добавили в союзе аптек.

EPAL также отмечает, что проводящим вакцинацию медработникам трудно планировать свою деятельность в условиях такой резкой смены курса. «Такой короткий срок уведомления предполагает, что аптеки и поставщики медицинских услуг за пару дней сумели договориться между собой о сотрудничество. По сравнению с пятницей бронирование времени на вакцинацию резко выросло, что вызвало путаницу в планировании услуг и недовольство людей нехваткой свободного времени», - пояснили в EPAL.