ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПАЛЬМ ⟩ Даже потерпевшая неудачу в Украине Россия останется для Эстонии военной угрозой

Хотя каждый кризис, затронувший всю нашу страну, кажется, свидетельствует о том, что в Эстонии насчитывается около 1,3 миллиона высококвалифицированных специалистов по управлению кризисными ситуациями, и хотя я нисколько не сомневаюсь в безграничной осведомленности аудитории, сегодня я не хочу говорить о танках или противовоздушной обороне, их количестве, необходимости или бесполезности, ни о других военно-технических подробностях, пусть это останется профильным специалистам, но я постараюсь остаться на, так сказать, общем уровне, который всех нас касается. Я начну, безусловно, с ресурсов.

Есть в основном три типа ресурсов – люди, время и деньги – и я рад доложить, что у нас их относительно немного. Мы тратим относительно большую долю нашего ВВП на военную оборону, чем многие другие союзники, и это свидетельствует о приверженности нашей страны сохранению своей независимости. Нам дороги свобода и самостоятельность.

Но важно подчеркнуть слово «относительно», потому что в абсолютном выражении наш оборонный бюджет все-таки невелик по сравнению как с нашими ближайшими соседями, так и с возможным противником, и понятно, что на рынке вооружений рассчитываются не процентами от ВВП, а чистыми евро, долларами и стерлингами, и цена боеприпасов не регулируется в соответствии с покупательной способностью. Нам нужно выкачивать столько военной обороны из каждого евро, сколько только возможно.