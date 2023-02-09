Зеленский в Брюсселе и непростые вопросы, которые война в Украине ставит перед Европой

Форум лидеров стран ЕС, на котором выступит Зеленский, - это не ярмарка торговцев оружием. Для Зеленского это шанс оказаться в одном зале с 27 главами государств, многие из которых поставляют Украине оружие, и попробовать убедить их увеличить и ускорить эти поставки.

По словам Зеленского, истребители и ракеты дальнего радиуса действия исключительно важны в дополнение к танкам, о поставках которых западные страны недавно все же договорились, и хотя он обсуждал вопрос о боевых самолетах в Париже, времени для его разрешения осталось очень мало.

В военное время президент редко покидает страну, и по словам одного высокопоставленного украинского чиновника, он поехал в Европу за результатами.

Британский «Тайфуны» - сложная техника, требующая определенных условий для эксплуатации и ремонта. Фото: Reuters

Вопрос в том, насколько убедительно прозвучит его обращение и что нового он может сказать.

Наблюдавший выступление Зеленского в британском парламенте в среду обозреватель Би-би-си Крис Мэйсон отмечает, что его главный посыл - «спасибо за помощь, но нам нужно еще, и много» - был украшен захватывающей риторикой бывшего актера, который чувствует себя комфортно на публичной сцене и знает толк в театральных постановках.

Представляя спикеру парламента сэру Линдси Хойлу шлем летчика-истребителя, Зеленский продемонстрировал надпись на нем: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».