Синтез современного искусства и рукоделия: в Нарве откроется необычная выставка

Выставка «Образ будущего с тенью прошлого» приводит зрителя в точку пересечения современного мира и традиций. Прдметы рукоделия и произведения искусства размещены в одной плоскости, где отсутствует превосходство одного над другим. Выставка приглашает исследовать область, где границы рукоделия и искусства теряют ясность и начинают медленно сливаться воедино.

В выставке участвуют художники из Латвии, Украины, Бельгии, Великобритании, Италии и Эстонии. Их работы создают пространство для зрителя, в котором можно интерпретировать разные формы рукоделия по новому в контексте современного искусства. С помощью цветных узоров вышитых и кружевных изделий, а также звуковых инсталляций и текстиля выставка передает наследие прошлого новому поколению. Куратор и художники вместе формируют целостную историю о роли рукоделия в современном искусстве. О том, как рукоделие способно впитывать в себя культурный дух времени и меняться в соответствии с окружающей действительностью, при этом сохраняя традиции.