11 февраля в 16:00 в Нарвской арт-резиденции открывается выставка, которая объединяет в себе современное искусство и рукоделие. Там будут представлены работы художников из шести стран. Выставка будет открыта для посещения до 30 апреля.
Синтез современного искусства и рукоделия: в Нарве откроется необычная выставка
Выставка «Образ будущего с тенью прошлого» приводит зрителя в точку пересечения современного мира и традиций. Прдметы рукоделия и произведения искусства размещены в одной плоскости, где отсутствует превосходство одного над другим. Выставка приглашает исследовать область, где границы рукоделия и искусства теряют ясность и начинают медленно сливаться воедино.
В выставке участвуют художники из Латвии, Украины, Бельгии, Великобритании, Италии и Эстонии. Их работы создают пространство для зрителя, в котором можно интерпретировать разные формы рукоделия по новому в контексте современного искусства. С помощью цветных узоров вышитых и кружевных изделий, а также звуковых инсталляций и текстиля выставка передает наследие прошлого новому поколению. Куратор и художники вместе формируют целостную историю о роли рукоделия в современном искусстве. О том, как рукоделие способно впитывать в себя культурный дух времени и меняться в соответствии с окружающей действительностью, при этом сохраняя традиции.
Художники: Ольга Кублицкая (Эстония), Винета Гайлите (Латвия), Шарлотте Бисзевски (Великобритания, Эстония), Саша Зайцева (Украина, Франция), Лаура де Йэйгер (Бельгия, Эстония), Пассепарту Дуо (Италия, США)
Куратором выставки является Милена Аппаева, уроженка Йыхви, которая в настоящее время учится в магистратуре Эстонской академии художеств по специальности куратор. Графический дизайнер выставки Дарья Медведева.