Время коммента ⟩ Реальная смерть империи и призрачные шансы постРоссии

Эту особенность до сих пор всерьез используют как возражение против того, что Ямал или Алтай, республики Северного Кавказа или Татарстан являются колониями Москвы. Живя в России, я сплошь и рядом встречал возмущение, когда говорил, что приехал из Эстонии – бывшей колонии СССР. Но это просто эмоциональное отношение к словам. Колонии есть колонии. СССР был продолжением империи, а Россия остается продолжением СССР. Тюрьмой народов. И тем, кто даже косвенно получал выгоду от работы этой тюрьмы, ее упадок совсем не нравился.

Карта свободных государств постРоссии в представлении участников форума. Фото: freenationsrf.org

Так, уже много лет я постоянно обращаю внимание на то, что носители русского языка используют словосочетание «развал СССР». То есть воспроизводят пропагандистскую конструкцию, согласно которой плохой человек (например, Михаил Горбачев) или группа негодяев («кооператоров», «демократов», «реформаторов») взяла и целенаправленно развалила могучее государство, на которое с надеждой смотрело прогрессивное человечество.

Такая паранойя кажется нерациональной, но она прежде всего удобна. Она объясняет, почему произошли события, которые многим свидетелям конца СССР и сегодня кажутся внезапными. А самое главное, что она прямо сейчас оправдывает людей, которые выполняют реваншистские приказы российского руководства в Украине, стремясь любой ценой присоединить ее «обратно» к России.