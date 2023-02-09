По словам многократного лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, водолазы Военно-морских сил США доставили на дно Балтийского моря заряды взрывчатого вещества, которые разрушили трубопроводы «Северного потока».
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По мнению известного журналиста, за взрывами «Северного потока» стоят США
По мнению известного журналиста, за взрывами «Северного потока» стоят США
Пятикратный лауреат Пулитцеровской премии, разоблачивший, среди прочего, массовые убийства американскими военными местных жителей Въетнама в 1968 году, заявил в своей публикации, что ВМС США заложили взрывчатку на морском дне, в результате чего взорвались три из четырех трубопроводов, по которым из России в Европу шел газ.
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