Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

По мнению известного журналиста, за взрывами «Северного потока» стоят США

Postimees
По мнению известного журналиста, за взрывами «Северного потока» стоят США
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Взрыв "Северного потока".
Взрыв "Северного потока". Фото: Danish Armed Forces / SWNS

По словам многократного лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, водолазы Военно-морских сил США доставили на дно Балтийского моря заряды взрывчатого вещества, которые разрушили трубопроводы «Северного потока».

Пятикратный лауреат Пулитцеровской премии, разоблачивший, среди прочего, массовые убийства американскими военными местных жителей Въетнама в 1968 году, заявил в своей публикации, что ВМС США заложили взрывчатку на морском дне, в результате чего взорвались три из четырех трубопроводов, по которым из России в Европу шел газ. 

85-летний Херш со ссылкой на анонимный источник сообщил, что ВМС США провели операцию в рамках учений НАТО BALTOPS 22 в июне прошлого года. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября прошлого года.

Ключевые слова
Наверх