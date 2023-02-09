По мнению известного журналиста, за взрывами «Северного потока» стоят США

Пятикратный лауреат Пулитцеровской премии, разоблачивший, среди прочего, массовые убийства американскими военными местных жителей Въетнама в 1968 году, заявил в своей публикации, что ВМС США заложили взрывчатку на морском дне, в результате чего взорвались три из четырех трубопроводов, по которым из России в Европу шел газ.