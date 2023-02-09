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Трое друзей погибли: суд досрочно освободил виновного в серьезном ДТП

BNS
Трое друзей погибли: суд досрочно освободил виновного в серьезном ДТП
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30 июля 2016 года Яан Пийм спровоцировал ДТП в Ида-Вирумаа, в котором погибли трое молодых людей.
30 июля 2016 года Яан Пийм спровоцировал ДТП в Ида-Вирумаа, в котором погибли трое молодых людей. Фото: Eero Vabamägi

Вируский уездный суд в четверг решил условно досрочно освободить Яана Пийма, виновника произошедшей летом 2016 года аварии, в которой погибли три человека.

Суд условно досрочно освободил 33-летнего Пийма от назначенного ему Вируским уездным судом 14 августа 2017 года 10-летнего тюремного срока, перевел его под электронный надзор и подчинил пробации на 24 месяца.

Суд назначил Пийму электронный надзор на 12 месяцев. Испытательный срок будет продолжаться до 23 декабря 2027 года.

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