«Новости в 7» за 9 февраля: правительство меняет законы на доверие, нюансы декларирования налогов, экскурсия по Русскому театру и соревнования сноубордистов

Сегодня в выпуске:

- Почему правительство увязало с доверием к себе принятие в Ригикогу двух на первый взгляд не самых важных законов? Как ведут себя министры, пока глава кабинета в отъезде, а до истечения срока их мандата остаются считанные недели?

- Короткие новости: о потреблении электричества жителями Эстонии, что нельзя привозить из экзотических стран и супервыигрыше в лотерею.

- Подача налоговых деклараций за 2022 год в Эстонии начнется уже 15 февраля. Наш специальный корреспондент узнал, какие изменения ждут жителей Эстонии и как правильно подавать документы, чтобы быстрее получить возврат переплаченных налогов.

- Русский театр Эстонии располагается в одном из самых импозантных зданий не только Таллинна, но и всей страны. Однако многие зрители нередко хотят увидеть не только парадную сторону. Наша съемочная группа приняла участие в экскурсии по обычно скрытому от глаз театральному закулисью

- С миру по нитке: что воруют в Финляндии, про извержение вулкана в Японии и происшествии в США.

- Несмотря на то, что географически Эстония - равнинная страна, и у нас есть склоны для занятий горнолыжным спортом, который любим многими жителями страны. Наш корреспондент посетила энергичное и веселое спортивное мероприятие, организованное инициативными жителями волости Виймси.