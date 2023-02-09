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«Новости в 7» за 9 февраля: правительство меняет законы на доверие, нюансы декларирования налогов, экскурсия по Русскому театру и соревнования сноубордистов

Kanal 7
«Новости в 7» за 9 февраля: правительство меняет законы на доверие, нюансы декларирования налогов, экскурсия по Русскому театру и соревнования сноубордистов
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Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Почему правительство увязало с доверием к себе принятие в Ригикогу двух на первый взгляд не самых важных законов? Как ведут себя министры, пока глава кабинета в отъезде, а до истечения срока их мандата остаются считанные недели? 

- Короткие новости: о потреблении электричества жителями Эстонии, что нельзя привозить из экзотических стран и супервыигрыше в лотерею.

- Подача налоговых деклараций за 2022 год в Эстонии начнется уже 15 февраля. Наш специальный корреспондент узнал, какие изменения ждут жителей Эстонии и как правильно подавать документы, чтобы быстрее получить возврат переплаченных налогов.

- Русский театр Эстонии располагается в одном из самых импозантных зданий не только Таллинна, но и всей страны. Однако многие зрители нередко хотят увидеть не только парадную сторону. Наша съемочная группа приняла участие в экскурсии по обычно скрытому от глаз театральному закулисью

- С миру по нитке: что воруют в Финляндии, про извержение вулкана в Японии и происшествии в США.

- Несмотря на то, что географически Эстония - равнинная страна, и у нас есть склоны для занятий горнолыжным спортом, который любим многими жителями страны. Наш корреспондент посетила энергичное и веселое спортивное мероприятие, организованное инициативными жителями волости Виймси.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 февраля.

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