В январе 2023 года рейсами AirBaltic воспользовались 40 599 пассажиров, что на 42 процента больше, чем за тот же период год назад. В то же время количество рейсов увеличилось всего на 2 процента - до 509.
Количество пассажиров AirBaltic увеличилось почти вдвое
Количество пассажиров AirBaltic увеличилось почти вдвое
«Первый месяц года начался очень уверенно, ознаменовав наш дальнейший рост. Спрос на авиаперевозки стабилен и показывает признаки роста, а это означает, что в 2023 году мы продолжим расширяться с точки зрения объемов, перевезенных пассажиров, выполненных рейсов, направлений и, конечно же, нанятых сотрудников», - сказал президент AirBaltic Мартин Гаусс.
Он добавил, что, согласно международным прогнозам, авиация переживает быстрое восстановление после пандемии, и цель AirBaltic состоит в том, чтобы воспользоваться благоприятно развивающейся рыночной конъюнктурой. В настоящее время AirBaltic предлагает рейсы примерно в 70 пунктов назначения из Риги, Таллинна, Вильнюса и Тампере.
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