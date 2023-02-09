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«На наш взгляд, место подходящее»: центристы разместили предвыборную рекламу без разрешения города

«На наш взгляд, место подходящее»: центристы разместили предвыборную рекламу без разрешения города
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Размещение рекламных прицепов необходимо согласовывать с городскими властями, но Центристская партия сначала устанавливала прицепы, а потом только спрашивала разрешения.
Размещение рекламных прицепов необходимо согласовывать с городскими властями, но Центристская партия сначала устанавливала прицепы, а потом только спрашивала разрешения. Фото: 4x Kristjan Teedema

Обеспокоенный житель Тарту сообщил, что прицепы с предвыборной рекламой Центристской партии были установлены в городе без получения необходимого разрешения. Таких прицепов на территории города четыре, но разрешение есть только на размещение одного.

Для установки рекламных прицепов необходимо согласовать их расположение с горуправой. Нужно, чтобы место соответствовало требованиям, прицеп не мешал движению транспорта и оставался на необходимом расстоянии от других рекламоносителей. Также прицеп нельзя парковать на озеленении, колеса должны стоять на покрытой поверхности.

По словам тартуского специалиста по городскому дизайну Эрге Йыгела, Центристская партия получила одно разрешение на установку рекламного прицепа, он находится на парковке по адресу Калда теэ, 5, со стороны улицы Луха. Однако сегодня днем ​​на той же парковке стояло три прицепа. Один из них располагался в нескольких метрах от разрешенного места, второй - посреди парковки и третий - через дорогу возле автобусной остановки.

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