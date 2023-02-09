Обеспокоенный житель Тарту сообщил, что прицепы с предвыборной рекламой Центристской партии были установлены в городе без получения необходимого разрешения. Таких прицепов на территории города четыре, но разрешение есть только на размещение одного.
Для подписчиков
«На наш взгляд, место подходящее»: центристы разместили предвыборную рекламу без разрешения города
«На наш взгляд, место подходящее»: центристы разместили предвыборную рекламу без разрешения города
Для установки рекламных прицепов необходимо согласовать их расположение с горуправой. Нужно, чтобы место соответствовало требованиям, прицеп не мешал движению транспорта и оставался на необходимом расстоянии от других рекламоносителей. Также прицеп нельзя парковать на озеленении, колеса должны стоять на покрытой поверхности.
Ключевые слова