«На наш взгляд, место подходящее»: центристы разместили предвыборную рекламу без разрешения города

Для установки рекламных прицепов необходимо согласовать их расположение с горуправой. Нужно, чтобы место соответствовало требованиям, прицеп не мешал движению транспорта и оставался на необходимом расстоянии от других рекламоносителей. Также прицеп нельзя парковать на озеленении, колеса должны стоять на покрытой поверхности.

По словам тартуского специалиста по городскому дизайну Эрге Йыгела, Центристская партия получила одно разрешение на установку рекламного прицепа, он находится на парковке по адресу Калда теэ, 5, со стороны улицы Луха. Однако сегодня днем ​​на той же парковке стояло три прицепа. Один из них располагался в нескольких метрах от разрешенного места, второй - посреди парковки и третий - через дорогу возле автобусной остановки.