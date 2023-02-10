Комментарий ⟩ Развалюхи в Таллинне: позор или ресурс?

Обложка книги Терхи Пяэскюля-Мальмстрём «Экстремальная Эстония» (2014). Фото: Личный архив автора

В 2014 году, например, в Таллинне появилась книжка финской панк-писательницы и путешественницы об «экстремальной» Эстонии. С точки зрения какого-нибудь одесского, парижского или московского диггера или просто бродяги - специалиста по катакомбам и развалюхам - это была очень наивная книга.

Например, там всерьез утверждалось, что экстремальный объект - это советский мемориал на Маарьямяги. Но сам факт появления такой книги был важен для города и страны в целом. Она ведь все никак не могла оставить себе право быть местами «некрасивой»!

В самом деле, город жив и силен не только тем, что гордо стоит к паромному туристу передом. Паромный турист не задумывается, к кому повернут зад, да и вообще - каков этот зад. О таких «странностях» думает турист медленный, вдумчивый. Причем не обязательно приезжий. Местному жителю иногда надо лепить из себя туриста, чтобы сменить линзы и увидеть, в каком разнообразии довелось жить. И как важно замечать, куда еще можно развиваться.

Еще недавние коплиские линии были раем для «экстремального» туриста. Все тут было уникально, ведь порядок везде одинаковый, а упадок - такой разный! Фото: Eero Vabamägi/Postimees/Scanpix Baltics

Именно конструирование различных оптик восприятия позволяет урбанистам видеть, в чем состоит ресурс той или иной территории. Где можно просто убрать и оставить якорные объекты, а где придется все зачистить и сделать пространство под ключ. Второе нежелательно. Беспардонное отношение к памяти и прямолинейное понимание красоты - это не таллиннский стиль.

Европейский урбанизм, чувствительный к истории и уважающий руины, нашел в Таллинне богатую и благодарную натуру. Здесь есть с чем работать - не «приводя в порядок, чтобы ничего не осталось», а собирая пазл из фрагментов истории. Большинство этих фрагментов когда-то были уродливыми развалинами, остовами, гнилыми клыками.