Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 19 300

Число погибших в результате землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии магнитудой 7,8 с эпицентром близ Газиантепа и последующих афтершоков превысило 19 300, сообщает в четверг, 9 февраля, агентство AP. Это - больше, чем после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Тогда, по приблизительным оценкам, погибли и пропали без вести порядка 18,4 тыс. человек.

По словам турецкого президента Реджепа Тайпа Эрдогана, после удара стихии в Турции погибли 16 170 человек.

Сирийская волонтерская организация «Белые каски», также известные как «Сирийская гражданская оборона», сообщила в Twitter о 1 930 погибших и более 2 950 раненых в контролируемых повстанцами районах на северо-западе Сирии. Правительственные источники говорят о 3000 погибших.

Турция: Последствия удара стихии ощутили на себе около 13,5 млн человек

По данным официальных лиц в Турции, обрушились 6 500 зданий, последствия удара стихии ощутили на себе около 13,5 млн человек на обширном пространстве от Аданы на юго-западе до Диярбакыра на юго-востоке страны. В Сирии есть погибшие даже в Хаме - в 250 км от эпицентра землетрясения.

Fitch Ratings: Экономические потери могут достичь 4 млрд долларов

«Экономические потери трудно оценить», поскольку ситуация меняется, но они, вероятно, превысят 2 млрд долларов (1,8 млрд евро) и могут достигнуть 4 млрд долларов (3,7 млрд евро), пишет агентство Fitch Ratings.