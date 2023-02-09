Редактор Postimees ⟩ Раньше во всех бедах был виноват Сависаар, теперь – EKRE

- Ложь всем нравится, ее приятно слушать
- Перед каждыми выборами ищут виноватого во всех бедах
Выборы напоминают ловлю черного кота в темной комнате. Не исключено, что он может оказаться котом Шредингера, пишет редактор Postimees Эне Каллас.
Выборы напоминают ловлю черного кота в темной комнате. Не исключено, что он может оказаться котом Шредингера, пишет редактор Postimees Эне Каллас.
Лучше расскажу одну сказку, которую услышала давным-давно. Не помню, ирландская она или шотландская. Как бы то ни было, однажды по улицам города ходил незнакомец в красивой одежде, с хорошими манерами и тихим голосом. Он всем нравился, со всеми ладил, везде был желанным гостем. Он говорил, что скоро для горожан наступит рай.
Затем в город пришел еще один незнакомец. На нем не было одежды, голос у него был грубый, глаза честные и ясные. Он сказал, что жизнь - это именно то, как ты ее живешь. Помощи ждать не стоит, город останется городом, рай - мечтой. Он поклялся говорить правду, а так как ему нечего скрывать - он был совершенно голый. Его изгнали из города.
Первому незнакомцу стало жаль второго, и он пошел его искать. Незнакомец сказал: «Если хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез, ты должен надеть более простую одежду. Только тогда они начнут тебя слушать». Первого незнакомца звали Ложь, второго - Правда. Правда натянула белую мантию, которую принесла Ложь, и вернулась в город. Ее никто не узнал, но оттого и не прогнал. Вот как она заставила себя услышать.
Чтобы люди приняли правду, она должна быть замаскирована. По крайней мере, ее самые интимные места должны быть прикрыты. Потому что иначе ей не будут доверять. Он слишком голая.
То, что сработало как обещание однажды, вероятно, сработает и во второй, и в третий раз. Может быть, даже десятый.
Большинство, если не все, предвыборные лозунги и обещания повторяются из года в год. С некоторыми нюансами. Но память, похоже, коротка и у тех, кто голосует, и у тех, кто провозглашает эти лозунги. Или наоборот - независимо от того, что произошло за это время, хочется верить в обещанное. Ведь, когда-нибудь мы выиграем? А с другой стороны - то, что сработало обещанием один раз, может сработать и во второй, и в третий раз. Может быть, даже десятый. Потому что обещания кажутся клятвами.
Еще одна большая общая нить, которая повторяется от выборов к выборам, - преследование чудовища. Раньше это был Сависаар, теперь - EKRE. Кто-то все равно должен быть виноват во всех бедах и несчастьях. Не может быть, чтобы мы сами были виноваты, не так ли? А если такого человека нет, то его надо придумать и с треском выгнать за городские ворота. Навяжите все грехи на спину барана, покрасьте животное в черный цвет, даже если на нем всего несколько черных пятнышек, да и те довольно сероватые, и вышвырните его в пустошь. Для компании стервятникам.
А что, если EKRE больше не будет? Найдется еще кто-нибудь. Козел отпущения мертв, да здравствует козел отпущения!