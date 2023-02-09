Редактор Postimees ⟩ Раньше во всех бедах был виноват Сависаар, теперь – EKRE

То, что сработало как обещание однажды, вероятно, сработает и во второй, и в третий раз. Может быть, даже десятый.

Большинство, если не все, предвыборные лозунги и обещания повторяются из года в год. С некоторыми нюансами. Но память, похоже, коротка и у тех, кто голосует, и у тех, кто провозглашает эти лозунги. Или наоборот - независимо от того, что произошло за это время, хочется верить в обещанное. Ведь, когда-нибудь мы выиграем? А с другой стороны - то, что сработало обещанием один раз, может сработать и во второй, и в третий раз. Может быть, даже десятый. Потому что обещания кажутся клятвами.

Еще одна большая общая нить, которая повторяется от выборов к выборам, - преследование чудовища. Раньше это был Сависаар, теперь - EKRE. Кто-то все равно должен быть виноват во всех бедах и несчастьях. Не может быть, чтобы мы сами были виноваты, не так ли? А если такого человека нет, то его надо придумать и с треском выгнать за городские ворота. Навяжите все грехи на спину барана, покрасьте животное в черный цвет, даже если на нем всего несколько черных пятнышек, да и те довольно сероватые, и вышвырните его в пустошь. Для компании стервятникам.