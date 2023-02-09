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ЭСТОНСКИЕ СПАСАТЕЛИ В ТУРЦИИ ⟩ «Пока нам не удалось найти ни одного живого человека»

Ингрид Ландейро
, журналист
«Пока нам не удалось найти ни одного живого человека»
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Эстонская спасательная команда в Турции.
Эстонская спасательная команда в Турции. Фото: Eesti Päästeamet

После долгого пути эстонская спасательная команда, отправившаяся на помощь пострадавшей от землетрясения Турции, прибыла в провинцию Хатай, где ведутся поисково-спасательные работы.

Поздно вечером в среду эстонской спасательной команде удалось связаться с местной спасательной службой, от которой они получили указания, куда двигаться дальше. К настоящему времени команда добралась до крохотного городка Харбие в провинции Хатай, куда еще не добрались ни другие спасательные службы, ни международные команды.

«Фактически мы работаем 24/7 - у нас есть разведывательная группа, которая составляет карту зданий и ищет людей под завалами. Они также оценивают состояние зданий и возможность найти там кого-то», - пояснил Эркки Пыльд, руководитель отдела аварийной готовности Спасательного департамента, отвечающий за безопасность в спасательной команде. Команда разделена на две отдельные группы, которые чередуются между восьми- и десятичасовыми сменами.

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