После долгого пути эстонская спасательная команда, отправившаяся на помощь пострадавшей от землетрясения Турции, прибыла в провинцию Хатай, где ведутся поисково-спасательные работы.
Для подписчиков
ЭСТОНСКИЕ СПАСАТЕЛИ В ТУРЦИИ ⟩ «Пока нам не удалось найти ни одного живого человека»
«Пока нам не удалось найти ни одного живого человека»
Поздно вечером в среду эстонской спасательной команде удалось связаться с местной спасательной службой, от которой они получили указания, куда двигаться дальше. К настоящему времени команда добралась до крохотного городка Харбие в провинции Хатай, куда еще не добрались ни другие спасательные службы, ни международные команды.
Ключевые слова