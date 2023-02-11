Интервью ⟩ «А я и не знал, что выступлю в Таллинне в русском месте!»: к нам едет Роллинз-комик

- Это просто совпадение, что вы будете выступать в Русском культурном центре в Таллинне? Ведь это Эстония, а Россия сейчас – ее опасный сосед.

- Я понятия не имею, почему я играю именно в тех местах, в которых оказываюсь. Это решается за меня. Я никогда не видел названия «Русский культурный центр» в таком расположении слов, пока не прочитал ваш вопрос. Не знал, что я буду выступать в русском месте! Я просто вхожу в здание, где находится сцена, выхожу, работаю и ухожу.