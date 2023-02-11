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Интервью ⟩ «А я и не знал, что выступлю в Таллинне в русском месте!»: к нам едет Роллинз-комик

Ян Левченко
, журналист
«А я и не знал, что выступлю в Таллинне в русском месте!»: к нам едет Роллинз-комик
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Фото: imago stock&people via www.imago-images.de/imago images/Future Image

18 февраля в 20:00 в Русском Культурном Центре выступит со своим разговорным шоу Генри Роллинз. Это удивительно само по себе, не говоря уже о том, что это всегда блестяще и нечеловечески смешно. Мистер Роллинз (62), панк-рокер, актер и человек-бомба, ответил на вопросы Rus.Postimees в духе «что бы это значило».

- Это просто совпадение, что вы будете выступать в Русском культурном центре в Таллинне? Ведь это Эстония, а Россия сейчас – ее опасный сосед.

- Я понятия не имею, почему я играю именно в тех местах, в которых оказываюсь. Это решается за меня. Я никогда не видел названия «Русский культурный центр» в таком расположении слов, пока не прочитал ваш вопрос. Не знал, что я буду выступать в русском месте! Я просто вхожу в здание, где находится сцена, выхожу, работаю и ухожу.

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