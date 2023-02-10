Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 000

Это больше, чем после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Тогда, по приблизительным оценкам, погибли и пропали без вести порядка 18,4 тыс. человек.

По официальным данным турецкой стороны, в результате удара стихии в этой стране погибли 17 134 человека.

В северо-западных районах Сирии, контролируемых повстанцами, число погибших составляет не менее 3162 человек, указывает AFP. Правительственные источники в Сирии говорят о 3000 погибших.

Турция: Последствия удара стихии ощутили на себе около 13,5 млн человек

По данным официальных лиц в Турции, обрушились 6 500 зданий, последствия удара стихии ощутили на себе около 13,5 млн человек на обширном пространстве от Аданы на юго-западе до Диярбакыра на юго-востоке страны. В Сирии есть погибшие даже в Хаме - в 250 км от эпицентра землетрясения.

Fitch Ratings: Экономические потери могут достичь 4 млрд долларов

«Экономические потери трудно оценить», поскольку ситуация меняется, но они, вероятно, превысят 2 млрд долларов (1,8 млрд евро) и могут достигнуть 4 млрд долларов (3,7 млрд евро), пишет агентство Fitch Ratings.

Потери страховых компаний окажутся, по всей видимости, на уровне в 1 млрд долларов (930 млн евро) из-за низкого распространения страхового покрытия в этом районе, добавило агентство.

По мнению аналитиков, разрушительное землетрясение грозит нарушить планы Реджепа Тайипа Эрдогана по переизбранию на посту президента Турции 14 мая. Итоги будут зависеть от оперативности его действий.