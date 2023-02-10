Опрос: жители Эстонии не одобряют предоставление статуса беженца военнообязанным гражданам Украины

В то же время 26% респондентов считают, что временную защиту все-таки следует предоставить.

В свежем опросе людей попросили высказать свое мнение о том, правильно ли предоставлять временную защиту мужчинам в возрасте 18-60 лет, которым запрещен выезд из Украины. Кроме того, у респондентов поинтересовались, должен ли аналогичный запрет распространяться и на эстонских мужчин в случае войны.

Связанный с украинскими беженцами вопрос звучал так: «Как вы считаете, правильно ли, что мужчины в возрасте 18-60 лет, прибывающие из Украины, которым запрещен выезд из страны, могут получить временную защиту в Эстонии?» «Да» или «Скорее да» на вопрос ответили 26% опрошенных, «Скорее нет» или «Нет» - 61%, затруднились дать ответ 13% респондентов.

Кроме того, участникам опроса было предложено ответить на вопрос: «Если бы Россия вторглась в Эстонию, считаете ли вы, что правительство должно запретить гражданам Эстонии мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну?» 58% ответивших сочли, то это было бы правильно, 30% выступили против, а 12% не смогли занять четкую позицию.