Опрос, проведенный Norstat Eesti AS по заказу НКО «Институт социальных исследований», показал, что 61% респондентов не считают правильным предоставление временной защиты в Эстонии украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещено покидать родную страну.
Опрос: жители Эстонии не одобряют предоставление статуса беженца военнообязанным гражданам Украины
В то же время 26% респондентов считают, что временную защиту все-таки следует предоставить.
В свежем опросе людей попросили высказать свое мнение о том, правильно ли предоставлять временную защиту мужчинам в возрасте 18-60 лет, которым запрещен выезд из Украины. Кроме того, у респондентов поинтересовались, должен ли аналогичный запрет распространяться и на эстонских мужчин в случае войны.
Связанный с украинскими беженцами вопрос звучал так: «Как вы считаете, правильно ли, что мужчины в возрасте 18-60 лет, прибывающие из Украины, которым запрещен выезд из страны, могут получить временную защиту в Эстонии?» «Да» или «Скорее да» на вопрос ответили 26% опрошенных, «Скорее нет» или «Нет» - 61%, затруднились дать ответ 13% респондентов.
Кроме того, участникам опроса было предложено ответить на вопрос: «Если бы Россия вторглась в Эстонию, считаете ли вы, что правительство должно запретить гражданам Эстонии мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну?» 58% ответивших сочли, то это было бы правильно, 30% выступили против, а 12% не смогли занять четкую позицию.
Респондентам также задавали дополнительный вопрос о том, есть ли у них самих дети или внуки мужского пола в возрасте 18-60 лет. Из респондентов, имеющих детей или внуков этого возраста, 68% сказали, что следует ввести запрет на выезд из страны, а 30% сказали, что делать этого не следует. Из респондентов, не имеющих детей или внуков этого возраста, 50% сказали, что следует ввести запрет на выезд из страны, а 37% высказались против ограничений.
Исходя из партийных предпочтений, в случае войны подобный запрет считают необходимым относительно поровну сторонники EKRE (69%), «Отечества» (69%), Партии реформ (68%) и «Ээсти 200» (67%).
Среди сторонников Социал-демократической партии Эстонии поддерживающих подобные ограничения чуть меньше – 52%. В случае сторонников Центристской партии этот показатель составляет 45%, т.е. менее половины считают необходимым введение запрета на выезд из страны для мужчин в возрасте 18-60 лет в случае войны (среди сторонников Центристской партии эстонской национальности, этот показатель составляет 57% и русской национальности – 31%).
Также в рамках опроса у людей спросили о том, должно ли правительство вызвать обратно в страну граждан Эстонии мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, если если Россия решит напасть на Эстонию. 60% респондентов считают, что должно, 26% ответили отрицательно, 15% не смогли сформулировать свою точку зрения.
Опрос Norstat проводился с 6 по 7 февраля в интернете среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем приняли участие 992 респондента.