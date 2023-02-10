Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии упадет в пятницу по сравнению с четвергом на 8,6 процента до 72,44 евро за мегаватт-час.
В пятницу биржевое электричество будет почти в три раза дешевле универсальной услуги
В пятницу биржевое электричество будет почти в три раза дешевле универсальной услуги
Самой высокой – 116,42 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу утром с 9 до 10 часов, а самой низкой была а ночью 3 до 4 часов - 17,84 евро за мегаватт-час.
Ключевые слова