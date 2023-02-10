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В пятницу биржевое электричество будет почти в три раза дешевле универсальной услуги

BNS
В пятницу биржевое электричество будет почти в три раза дешевле универсальной услуги
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Сотни домов остаются без электричества.
Сотни домов остаются без электричества. Фото: Arvo Meeks

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии упадет в пятницу по сравнению с четвергом на 8,6 процента до 72,44 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 116,42 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу утром с 9 до 10 часов, а самой низкой была а ночью 3 до 4 часов - 17,84 евро за мегаватт-час.

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