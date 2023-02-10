Анетт Контавейт (WTA 18), потерпевшая поражение во втором раунде турнира WTA в Абу-Даби, отказалась от участия в следующих турнирах.
Контавейт вылетит из числа 50 лучших, а Канепи станет первой ракеткой Эстонии
Анетт Контавейт должна была выступать на турнире категории WTA500 в Дохе, который стартует 13 февраля. Но эстонка также отказалась от участия в турнире категории WTA 1000, который начнется 19 февраля в Дубае.
Это значит, что еще пять месяцев назад занимавшая вторую строку турнирной таблицы эстонка выпадает из числа 50 лучших теннисисток мира. На этой неделе она потеряет 415 очков, что передвинет ее позицию в рейтинге в худшем случае на 29-е место. На следующей неделе она потеряет еще 585 очков, заработанных за место в финале на прошлогоднем турнире в Дохе. В худшем случае это выбьет ее из числа 60 лучших спортсменок.
Поскольку Контавейт стремительно теряет баллы, 20 февраля первой ракеткой Эстонии станет Кайя Канепи, которая сейчас в рейтинговой таблице занимает 48-е место. В последний раз Канепи была первой ракеткой Эстонии в 2015 году.