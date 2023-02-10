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Снегопад и штормовой ветер: водителей призывают быть чрезвычайно осторожными

BNS
Снегопад и штормовой ветер: водителей призывают быть чрезвычайно осторожными
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Шторм.
Шторм. Фото: Ain Liiva

В пятницу утром дорожные условия на государственных и основных шоссе очень сложные по всей стране, поскольку по многим регионам идут снег и мокрый снег, бушуют метель и сильный штормовой ветер.

Самые интенсивные осадки и из-за этого самые сложные дорожные условия в Центральной Эстонии. Температура у дорожного полотна везде минусовая, дорожное покрытие в снегу и местами в наледи.

В местах, где идут осадки, движение существенно медленнее обычного, поэтому Транспортный департамент просит запастись для поездок большим, чем обычно, временем, держать дистанцию и проявлять особенную внимательность.

Из-за штормового ветра упавшие деревья зафиксированы на второстепенных дорогах Сааремаа, Харьюмаа и Рапламаа. Транспортный департамент просит сообщать об упавших на трассы деревьях по инфотелефону 1247.

В течении дня осадки могут стать менее интенсивными, однако штормовой ветер сохранится.

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