Снегопад и штормовой ветер: водителей призывают быть чрезвычайно осторожными

Самые интенсивные осадки и из-за этого самые сложные дорожные условия в Центральной Эстонии. Температура у дорожного полотна везде минусовая, дорожное покрытие в снегу и местами в наледи.

В местах, где идут осадки, движение существенно медленнее обычного, поэтому Транспортный департамент просит запастись для поездок большим, чем обычно, временем, держать дистанцию и проявлять особенную внимательность.

Из-за штормового ветра упавшие деревья зафиксированы на второстепенных дорогах Сааремаа, Харьюмаа и Рапламаа. Транспортный департамент просит сообщать об упавших на трассы деревьях по инфотелефону 1247.