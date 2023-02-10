Глава МОК раскритиковал Киев за угрозы бойкота Олимпиады

Участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже еще не обсуждалось в Международном олимпийском комитете (МОК), поэтому исходящие от украинских чиновников угрозы бойкота Олимпиады-2024 «преждевременны», заявил глава организации Томас Бах в письме министру спорта и главе Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадиму Гутцайту.

По словам Баха, призывы украинских официальных лиц не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к участию в Олимпиаде даже под нейтральным флагом и сопутствующие предупреждения о возможном бойкоте игр со стороны Украины «определенно не пользуются поддержкой или солидарностью подавляющего большинства олимпийского движения».

Чиновник назвал соответствующие письма, которые украинский НОК направлял в различные связанные с МОК инстанции, «давлением» и попыткой «публично повлиять на принятие решений», которую он воспринимает «с прискорбием». Кроме того, указывает Бах, прошлые бойкоты Олимпийских игр со стороны различных государств «не достигали своих политических целей», и опыт показывает, что они наносят ущерб только самим спортсменам, а это нарушение принципов Олимпийской хартии.

В Париже выступают против участия россиян в Олимпиаде

Еще в январе мэр Парижа Анн Идальго допускала участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом - как указывала чиновница, чтобы не лишать их соревнований. Но в начале февраля она изменила свое мнение, назвав этот компромисс «неприличным».