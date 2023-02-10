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Глава МОК раскритиковал Киев за угрозы бойкота Олимпиады

rus.postimees.ee
Глава МОК раскритиковал Киев за угрозы бойкота Олимпиады
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Томас Бах, президент МОК.
Томас Бах, президент МОК. Фото: DENIS BALIBOUSE

Президент МОК Томас Бах указал, что угрозы бойкота Олимпийских игр противоречат принципам Олимпийской хартии, пишет DW

Участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже еще не обсуждалось в Международном олимпийском комитете (МОК), поэтому исходящие от украинских чиновников угрозы бойкота Олимпиады-2024 «преждевременны», заявил глава организации Томас Бах в письме министру спорта и главе Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадиму Гутцайту.

По словам Баха, призывы украинских официальных лиц не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к участию в Олимпиаде даже под нейтральным флагом и сопутствующие предупреждения о возможном бойкоте игр со стороны Украины «определенно не пользуются поддержкой или солидарностью подавляющего большинства олимпийского движения».

Чиновник назвал соответствующие письма, которые украинский НОК направлял в различные связанные с МОК инстанции, «давлением» и попыткой «публично повлиять на принятие решений», которую он воспринимает «с прискорбием». Кроме того, указывает Бах, прошлые бойкоты Олимпийских игр со стороны различных государств «не достигали своих политических целей», и опыт показывает, что они наносят ущерб только самим спортсменам, а это нарушение принципов Олимпийской хартии.

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Еще в январе мэр Парижа Анн Идальго допускала участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом - как указывала чиновница, чтобы не лишать их соревнований. Но в начале февраля она изменила свое мнение, назвав этот компромисс «неприличным».

По словам чиновницы, участие спортсменов из РФ и Беларуси в Играх в Париже возможно лишь в том случае, если будет остановлена война РФ против Украины. «Нельзя позволить как ни в чем не бывало выступать стране, которая напала на другую страну, и разрешить приехать в Париж делегации, пока бомбы продолжают сыпаться на Украину», - указала она.

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Дискуссия о возможном участии - при соблюдении ряда условий - российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде возобновилась в декабре после того, как МОК озвучил эту идею, а Олимпийский комитет США ее поддержал.

Вскоре после этого Литва, Латвия, Эстония и Польша заявили, что считают неприемлемым возвращение к участию в международных соревнованиях спортсменов из страны-агрессора и ее пособника даже под нейтральным флагом. Позицию Украины также поддержали Великобритания и скандинавские страны.

Бах при этом указывал, что миссия Международного олимпийского комитета заключается в том, чтобы «объединить всех спортсменов со всего мира», но президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что «олимпийские принципы и война в корне противоречат друг другу».

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