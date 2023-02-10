Штормовой ветер прервал судоходное сообщение с малыми островами

Пассажирский паром Kihnu Virve не смог отправиться из Кихну в 7 утра, а отправление из Муналайу в 8:30 утра также было отменено. Нарушения могут возникнуть и при отправлении из Кихну в 10:00. Перевозчик уточнит движения судов в 9:00.

Паром Kihnu Virve также не будет перевозить автомобили весом более пяти тонн из-за высокого уровня воды.

На маршруте Сыру-Трийги пассажирский паром Soela отменил отправление из Сыру в 8:15 и из Трийги в 9:30. Также могут быть нарушены отправления из Сыру в 15:30 и из Трийги в 17:00. Перевозчик уточнит отправление в 14:30.