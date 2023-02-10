Гонка вооружений и холодная война уже начались, а будущее зависит от России

-Гонка вооружений сейчас идет. Все зависит от того, затянется ли война и что будет с Россией. Даже если бы война закончилась завтра, это не изменит мир, Россия будет прежняя. Если Владимир Путин будет смещен, это тоже ничего не изменит, Россия так ведет себя со времен Ивана Грозного, без разницы во главе с президентом или с императором. Если Россия останется такой, какая она есть, то выхода из этой новой холодной войны нет, мы уже в ней живем. К счастью для нас, сегодня мы оказались по другую сторону железного занавеса. Оборонка от этого будет в выигрыше в финансовом смысле, это однозначно, хотя лучше бы мы вкладывали эти же деньги во что-то другое, мирное. С другой стороны, оборонная промышленность — это сфера, которая одновременно поддерживает и национальную оборону, и экономическое развитие.