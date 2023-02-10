В Эстонии более сотни предприятий относятся к сфере обороны и это не производство носков для солдат. В Эстонии производят высокотехнологичные вещи, а значит, что эстонская «оборонка» станет бенефициаром нового витка гонки вооружений. О специфике производства оружейных систем и о перспективах человечества Rus.Postimees побеседовал с Ингваром Пярнамяэ, главой оборонного предприятия Vegvisir.
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Гонка вооружений и холодная война уже начались, а будущее зависит от России
Гонка вооружений и холодная война уже начались, а будущее зависит от России
-Можно ли сказать, что в новой реальности мы сталкиваемся с гонкой вооружений и что оборонная промышленность, в буквальном смысле, является самым большим бенефициаром?