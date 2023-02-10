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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Гонка вооружений и холодная война уже начались, а будущее зависит от России

Анастасия Тидо
, журналист
Гонка вооружений и холодная война уже начались, а будущее зависит от России
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Водитель танка в очках виртуальной реальности системы Vervisir
Водитель танка в очках виртуальной реальности системы Vervisir Фото: Postimees

В Эстонии более сотни предприятий относятся к сфере обороны и это не производство носков для солдат. В Эстонии производят высокотехнологичные вещи, а значит, что эстонская «оборонка» станет бенефициаром нового витка гонки вооружений. О специфике производства оружейных систем и о перспективах человечества Rus.Postimees побеседовал с Ингваром Пярнамяэ, главой оборонного предприятия Vegvisir.

-Можно ли сказать, что в новой реальности мы сталкиваемся с гонкой вооружений и что оборонная промышленность, в буквальном смысле, является самым большим бенефициаром?

-Гонка вооружений сейчас идет. Все зависит от того, затянется ли война и что будет с Россией. Даже если бы война закончилась завтра, это не изменит мир, Россия будет прежняя. Если Владимир Путин будет смещен, это тоже ничего не изменит, Россия так ведет себя со времен Ивана Грозного, без разницы во главе с президентом или с императором. Если Россия останется такой, какая она есть, то выхода из этой новой холодной войны нет, мы уже в ней живем. К счастью для нас, сегодня мы оказались по другую сторону железного занавеса. Оборонка от этого будет в выигрыше в финансовом смысле, это однозначно, хотя лучше бы мы вкладывали эти же деньги во что-то другое, мирное. С другой стороны, оборонная промышленность — это сфера, которая одновременно поддерживает и национальную оборону, и экономическое развитие.

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