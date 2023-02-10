«Банши Инишерина»: Мартин МакДонах возвращается на круги своя

Это ты решил, что психопаты такие интересные. Только они несколько утомляют, тебе не кажется?

Реплика из «Семи психопатов» – ключ к постижению макдонаховских персонажей. С гоголевскими Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем у них ничего общего: там – склока двух сутяжников из-за неосторожно брошенного словца, здесь конфликт экзистенциальный. Как зарождается и как умирает дружба – а как вражда? Нужно ли быть привязанным к близким, если они тянут тебя на дно? И почему люди совершают поступки не благодаря чему-то, а вопреки чему-то или просто по касательной к реальности? МакДонах в прежних своих работах ставил эти вопросы по отдельности, а тут всё сошлось. И если уж искать какие-то параллели макдонаховским персонажам в русской литературе, но не Гоголь приходит на ум, а Шукшин с его «чудиками», которым вроде бы неуютно в однообразной тоске захолустья, но эта жизнь для них органична, и соприкосновение с другой ничего хорошего не даст. Только Шукшин был безоговорочно на стороне своих «чудиков», особенно когда противопоставлял их «городским интеллигентам», а МакДонах смотрит на своих героев трезво, отчетливо видит трагизм их бытия, преломившийся сквозь призму черного юмора, сочувствует им, но не закрывает глаза на их странность.