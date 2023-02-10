Олимпийский чемпион по биатлону расплакался после поражения

25-летний швед в среду выступал со своей командой на смешанной эстафете чемпионата мира, причем был ключевым спортсменом своей сборной. В первом круге Самуэльссон пришел четвертым, проиграв занявшей третье место Италии лишь пять секунд.

У Самуэльссона была прекрасная возможность вывести Швецию в медальный розыгрыш, но с восемью патронами он сумел поразить лишь две цели. После стрельбы из положения лежа Швеция опустилась на восьмое место и уступила выбившейся в лидеры Италии более чем полторы минуты. В стрельбе стоя Самуэльссон использовал три запасных патрона и завершил соревнования девятым.

Пересекая финишную черту, биатлонист, завоевавший золото и серебро на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, расплакался.

«Это был ужасный опыт. Я был сосредоточен и хотел бороться за медаль, но с каждым выстрелом ситуация становилась все хуже. Медаль просто растворилась в воздухе», — сказал Самуэльссон Aftonbladet.

Самуэльссон подозревает, что проблема причиной катастрофической точности стрельбы могли быть проблемы с винтовкой.