Роналду отличился покером в матче с «Аль-Вахдой»

В футболе такая комбинация, когда один футболист в ходе игры забивает четыре мяча, называется «покер», Роналду оформил свои голы на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах матча.

Это его первый покер с 2019 года – тогда, 10 сентября в матче «Португалия - Литва» он забил за свою команду забил 4 гола Литве, игра завершилась со счетом 5:1.