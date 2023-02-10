Преображение: вы скоро не узнаете старый элеватор в Хийу

Старейшина Нымме Кармо Кури отметил, что в качестве положительных примеров проекта можно привести сохранение элеватора Хийу, как местного символа, и комплексное решение, соединяющее Пярнуское шоссе с сетью троп здоровья ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ. «В проекте элеватора Хийу также необходимо учитывать его расположение в удобном с точки зрения логистики месте, благоприятствующем альтернативным способам перемещения. Это дает хорошую возможность спланировать парковки таким образом, чтобы они как можно меньше нагружали транспортную сеть района», - сказал Кармо Кури.

Здание элеватора дает возможность создать что-то совершенно уникальное и символичное. Фото: Koko Arhitektid

«Элеватор имеет символическую ценность, это своеобразный маяк Хийу. Вместо того чтобы снести его, мы сохраним объем и высоту элеватора, создав на его верхнем этаже общественное пространство с видом на Старый город и море. Оригинальные конструкции и промышленный дух останутся, но будут представлены в новом качестве и с новой целью», - рассказал партнер КОКО Райво Котов.

Развитием зоны элеватора Хийу занимается компания Reterra. Помимо символической ценности здания элеватора и его расположения, результат сделает уникальным на 100% экологичный подход. «Мы стараемся оставить в процессе строительства как можно меньший экологический след. Будем использовать существующий каркас, вырезанные из элеватора бетонные плиты будут использоваться при укладке дорог, а оставшийся материал станет наполнителем или пойдет на переработку», - сказал руководитель Reterra Рейго Рандметс.