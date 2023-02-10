Экс-глава муниципальной фирмы «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич выиграл суд первой инстанции у своего бывшего работодателя, который отказался выплатить ему предусмотренное в договоре выходное пособие в размере 90 000 евро вместе с пени.
Для подписчиков
Уволенный с поста главы TLT Денис Бородич выиграл суд у своего бывшего работодателя
Уволенный с поста главы TLT Денис Бородич выиграл суд у своего бывшего работодателя
В 2021 году TLT продлил договор председателя правления Бородича на пять лет, но в мае 2022 года правление предприятия отозвало его с должности в связи с утратой доверия. Доверие было утрачено из-за чрезмерных затрат Бородича на обучение, поэтому совет решил не платить ему выходное пособие.
Ключевые слова