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Уволенный с поста главы TLT Денис Бородич выиграл суд у своего бывшего работодателя

Уве Гнадентайх Брита-Мария Алас
Уволенный с поста главы TLT Денис Бородич выиграл суд у своего бывшего работодателя
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Денис Бородич.
Денис Бородич. Фото: Eero Vabamägi

Экс-глава муниципальной фирмы «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич выиграл суд первой инстанции у своего бывшего работодателя, который отказался выплатить ему предусмотренное в договоре выходное пособие в размере 90 000 евро вместе с пени.

В 2021 году TLT продлил договор председателя правления Бородича на пять лет, но в мае 2022 года правление предприятия отозвало его с должности в связи с утратой доверия. Доверие было утрачено из-за чрезмерных затрат Бородича на обучение, поэтому совет решил не платить ему выходное пособие.

По словам пресс-секретаря суда, Бородич подал в суд, так как для него решение совета стало неожиданностью, ведь прежде у предприятия не было к нему никаких претензий. Его договор предусматривал, что в случае расторжения трудовых отношений ответчик платит истцу компенсацию в размере 12-месячной зарплаты.

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