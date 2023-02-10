FIFA назвал кандидатов на звание тренера года. Кто они?

Ранее в числе претендентов на победу в номинации «тренер года» были также Дидье Дешам (сборная Франции) и Валид Реграги (сборная Марокко).

Напомним, что Скалони признан лучшим тренером национальных команд 2022 года по версии IFFHS, а Анчелотти признан лучшим клубным тренером 2022 года по той же версии.