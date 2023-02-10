FIFA назвала трех претендентов на звание лучшего тренера 2022 года, пишет sportarena. Ими стали – Карло Анчелотти (Реал), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) и Лионель Скалони (сборная Аргентины).
FIFA назвал кандидатов на звание тренера года. Кто они?
FIFA назвал кандидатов на звание тренера года. Кто они?
Ранее в числе претендентов на победу в номинации «тренер года» были также Дидье Дешам (сборная Франции) и Валид Реграги (сборная Марокко).
Напомним, что Скалони признан лучшим тренером национальных команд 2022 года по версии IFFHS, а Анчелотти признан лучшим клубным тренером 2022 года по той же версии.
Церемония награждения FIFA The Best FIFA Football Awards 2022 состоится 27 февраля. Также FIFA уже объявила список претендентов на награду лучшего футболиста года.
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