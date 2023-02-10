Попался на обмане: медик лечил в больнице воображаемых пациентов

Каждый человек может проверить в своей дигитальной истории болезни, зарегистрирован он на прием в больнице или нет. Если на прием его не ждут, ячейка данных будет пуста.

Родственники двух пациентов месяц назад обратились в больницу, поскольку обнаружили в дигирегистратуре, что их близкий должен был пойти на прием, о котором никто ничего не знал. Выяснилось, что один медик больницы записал к себе на прием случайных людей. С конца прошлого месяца он больше не работает в больнице.