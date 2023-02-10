Фото ⟩ Угроза здоровью и жизни: сотрудники департамента спасли 46 собак

По словам руководителя идаского отделения департамента Лаури Кирса, найденные собаки не были голодными, но содержание их было далеко от необходимого минимума. Департамент взял на себя надлежащее содержание, и животные были отчуждены. «Эти условия, когда животные долгое время находились в замкнутом пространстве без достаточного внимания, а также тот факт, что они могли беспрепятственно размножаться, совершенно явно угрожали как здоровью, так и жизни собак», - описал Кирс.

Фото: Põllumajandus- ja Toiduamet / Facebook

Все собаки доставлены в приют, где им обеспечивают необходимый уход, сообщает департамент. «Животные будут осмотрены ветеринаром и при необходимости пройдут лечение. Когда с животными будут проведены необходимые мероприятия, их можно будет отдать в новые дома», - сказал Кирс.