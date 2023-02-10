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Фото ⟩ Угроза здоровью и жизни: сотрудники департамента спасли 46 собак

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Брита-Мария Алас
Угроза здоровью и жизни: сотрудники департамента спасли 46 собак
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Департамент забрал 46 собак.
Департамент забрал 46 собак. Фото: Põllumajandus- ja Toiduamet / Facebook

По данным Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, они забрали у жителя Йыгевамаа 46 собак, которых кормили, но они жили в замкнутом пространстве и бесконтрольно размножались.

По словам руководителя идаского отделения департамента Лаури Кирса, найденные собаки не были голодными, но содержание их было далеко от необходимого минимума. Департамент взял на себя надлежащее содержание, и животные были отчуждены. «Эти условия, когда животные долгое время находились в замкнутом пространстве без достаточного внимания, а также тот факт, что они могли беспрепятственно размножаться, совершенно явно угрожали как здоровью, так и жизни собак», - описал Кирс.

Фото: Põllumajandus- ja Toiduamet / Facebook

Все собаки доставлены в приют, где им обеспечивают необходимый уход, сообщает департамент. «Животные будут осмотрены ветеринаром и при необходимости пройдут лечение. Когда с животными будут проведены необходимые мероприятия, их можно будет отдать в новые дома», - сказал Кирс.

Кирс также подчеркнул, что предыдущий владелец животных, безусловно, заботился о своих собаках, но не смог обеспечить им подходящие условия. «Давайте будем заботливы и будем замечать, если кто-то уже не справляется со своими любимцами. В этом случае можно уведомить Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, написав на электронную почту vihje@pta.agri.ee», - напомнил он.

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