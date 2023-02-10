Фото и видео ⟩ Поезд Elron столкнулся с фургоном

Сообщение о ДТП поступило в Центр тревоги в 11.25. В результате аварии повреждения получили как передняя часть поезда, так и фургона.

Руководитель по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртсмаа сказала, что в фургоне был только водитель. «Скорая помощь осмотрела водителя, но каких-либо серьезных травм не было обнаружено», - сказала она.

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Elron Катрин Кулдеркнуп подтвердила, что сегодня, 10 февраля, на железнодорожном переезде Тайксе произошло столкновение поезда, следующего по маршруту 242 Вильянди-Таллинн, с транспортным средством. «Пассажиры поезда не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. Полиция, которая сейчас находится на месте происшествия, выяснят точные обстоятельства случившегося», - сказала она.

Таким образом, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Насколько известно редакции Järva Teataja, авария произошла из-за того, что водитель фургона, который посыпал дорогу песком, припарковал машину так близко к железной дороге, что в нее врезался пассажирский поезд. Точнее задел ее.

В 10.30 Elron сообщил, что рейс 242 (Вильянди-Таллинн) задерживается. Оперативную информацию о возможном изменении расписания можно найти на сайте Elron.