Трехкратная олимпийская чемпионка защищает россиян: Путина не волнует, соревнуются они или нет

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с неожиданным заявлением, сообщив о том, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой войны в Украине. Спортсменка одобрила это решение.

«Я считаю, что было бы правильным пересмотреть решение о запрете, потому что не спортсмены начали войну. Какой смысл отстранять российских спортсменов? Война все равно продолжается. Я сомневаюсь, что Путина интересует, пустим мы россиян на Олимпиаду или нет», - прокомментировала Вильхельм.

Чемпионат мира по биатлону стартовал 8 февраля со смешанной эстафеты. Сегодня будет разыгран второй комплект медалей в женском спринте. Олимпийские игры в Париже начнутся в июле 2024 года.