По словам украинских работниц, начальница известной клининговой компании SOL постоянно притесняла сотрудников, нарушала трудовое законодательство и выражала ненависть к украинским военным беженцам.
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Украинки обвиняют начальницу клининговой компании в издевательствах
Украинки обвиняют начальницу клининговой компании в издевательствах
По словам Тетяны, большинство работавших на судне были украинцами, из восьми-десяти человек, работавших по сменам, была только пара эстонцев.
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