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Украинки обвиняют начальницу клининговой компании в издевательствах

, журналист
Украинки обвиняют начальницу клининговой компании в издевательствах
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По словам Тетяны Коновальчук, украинцы в Эстонии очень терпеливы, они стараются забыть услышанные оскорбления и двигаться дальше.
По словам Тетяны Коновальчук, украинцы в Эстонии очень терпеливы, они стараются забыть услышанные оскорбления и двигаться дальше. Фото: Konstantin Sednev

По словам украинских работниц, начальница известной клининговой компании SOL постоянно притесняла сотрудников, нарушала трудовое законодательство и выражала ненависть к украинским военным беженцам.

По словам Тетяны, большинство работавших на судне были украинцами, из восьми-десяти человек, работавших по сменам, была только пара эстонцев.

Тетяна почувствовала, что ее начальница, 40-летняя Анастасия Горегляд, которая раздавала рабочие задания и контролировала, как выполнена работа, ненавидела их как украинцев. «Возможно, это ее личное мнение, но оглашать его громко вслух на рабочем месте неуместно», - сказала Тетяна об одобрительных заявлениях Анастасии в адрес Путина.

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