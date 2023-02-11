Фото ⟩ Хамон из Maxima приобрел устрашающий вид: без чека вернуть деньги за испорченный товар непросто

«В конце прошлого года муж купил в Maxima запечатку хамона со сроком хранения до 20 марта 2023 года. Мы положили ее в холодильник, а когда – в середине января – достали, хамон уже был покрыт красивой пушистой плесенью. Не в марте, не в феврале, в январе! Обратились в магазин и получили ответ: "Нужен чек"», – вспоминает Марина.