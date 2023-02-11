Читательница Rus.Postimees Марина ужаснулась, когда достала из холодильника купленный в Maxima хамон: товар, имеющий длительный срок годности, имел странный цвет и богатое украшение в виде плесени. Как вернуть товар или деньги, если чек не сохранился?
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Фото ⟩ Хамон из Maxima приобрел устрашающий вид: без чека вернуть деньги за испорченный товар непросто
Хамон из Maxima приобрел устрашающий вид: без чека вернуть деньги за испорченный товар непросто
«В конце прошлого года муж купил в Maxima запечатку хамона со сроком хранения до 20 марта 2023 года. Мы положили ее в холодильник, а когда – в середине января – достали, хамон уже был покрыт красивой пушистой плесенью. Не в марте, не в феврале, в январе! Обратились в магазин и получили ответ: "Нужен чек"», – вспоминает Марина.