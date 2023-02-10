Доходы эстонских политиков: кто зарабатывает больше всех?

Член совета общественной организации «Слава Украине» (MTÜ Slava Ukraini) Ильмар Рааг опроверг озвученное в Uued uudised заявление, что генеральный директор той же организации Йоханна-Мария Лехтме получает поразительно большую месячную зарплату в размере 4600 евро.
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По словам Раага, Лехтме за свою деятельность по помощи украинцам на самом деле получает менее 2000 евро в месяц, хотя интенсивность ее работы и ответственность по управлению организацией с оборотом более шести миллионов евро позволяли бы рассчитывать на гораздо более высокую зарплату.