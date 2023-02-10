Доходы эстонских политиков: кто зарабатывает больше всех?

По словам Раага, Лехтме за свою деятельность по помощи украинцам на самом деле получает менее 2000 евро в месяц, хотя интенсивность ее работы и ответственность по управлению организацией с оборотом более шести миллионов евро позволяли бы рассчитывать на гораздо более высокую зарплату.

В своем посте в Facebook Рааг заявил, что выступает в защиту Лехтме в ситуации, когда он сам участвует на выборах в Рийгикогу по списку Партии правых, а Лехтме выдвинула свою кандидатуру по списку «Ээсти 200». Оба активно участвуют в деятельности организации «Слава Украине» и считают это настолько важным, что, вероятно, не откажутся от своей работы, даже если пройдут в парламент. В связи с этим Postimees решил узнать, насколько распространено среди депутатов Рийгикогу выполнять параллельно и другую работу.