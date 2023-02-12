Модель и доктор наук: о моделях до сих пор много предрассудков

В передаче приняла участие профессор молекулярной биологии ТУ, доктор наук и модель Илона Фаустова, которая признала, что до сих пор в нашем обществе немало стереотипов в отношении моделей и поделилась личной историей.

«Стереотипов много, - сказала Фаустова. - Но мы пытаемся их рушить. И я надеюсь, что хотя бы в том обществе, которое окружает меня сейчас, я смогла на это повлиять. Но в свое время я сталкивалась с тем, что мне приходилось что-то доказывать, что я не просто блондинка и могу только улыбаться, что я могу и думать тоже».

Илона Фаустова признается, что ее порой даже доводили до слез.

«Например, когда какой-нибудь преподаватель еще не был знаком со мной и у меня еще не было возможности показать свои знания, но у него уже были предубеждения - вот, мол, модель - она ничего не знает. И один раз я сдала экзамен практически на сто процентов, но оценку получила ниже. Я подошла к преподавателю и спросила, какие же ошибки я допустилп? И я помню, как он удивился: ничего себе, она не сделала ошибок! Я сказала, что могу все устно ответить. Я предполагаю, что он думал, что я просто списала», - сказала Фаустова.